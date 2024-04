Jannik Sinner vince ancora e vola in semifinale, occhi puntati sul prossimo match Photo Credit: agenziafotogramma.it

Montecarlo. Jannik Sinner, l'uomo dei record, vince di nuovo. Batte Rune e vola in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. L'italiano sconfigge il danese Holger Rune per 6-4 6-7 6-3. Tre ore di lotta sul campo da gioco, tre ore di sport puro e poi la vittoria. L'ennesima per Jannis. Domani Sinner sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas.