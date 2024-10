Un Supercomputer prevede una stagione disastrosa per il Machester United in Premier League e il titolo assegnato solo al photofinish

Siamo solo alla settima giornata di Premier League, ma un Supercomputer ha già previsto chi vincerà il titolo. Ma c’è di più. Secondo i calcoli sarà una stagione difficile per il Manchester United che dovrebbe vivere una stagione pessima.





Il titolo

Certo sono previsioni, che magari possono aiutare o indirizzare chi scommette sul calcio, ma il Supercomputer gestito dalla società Grosvenor Sport, prevede il Liverpool quale squadra favorita per vincere il titolo in Premier League. Ma non sarà una cavalcata per la squadra della città dove nacquero i Beatles, infatti la lotta per la vittoria finale si deciderà solo all’ultimo giorno. Non sarà però questa squadra a vincere, infatti il super calcolatore ha decretato che a sorpresa la lotta finale sarà tra Arsenal e Manchester City. Si prevede che la lotta per il titolo si deciderà solo all'ultimo giorno. Si tratta di calcoli, ovviamente, con i tifosi del Liverpool che fanno gli scongiuri del caso. Sempre per quanto riguarda le prime posizioni della classifica, secondo i calcoli, il Chelsea si assicurerà la qualificazione alla Champions League.





Manchester United

Il Supercomputer prevede una stagione disastrosa in Premier League per il Manchester United, addirittura il peggior risultato di sempre. Peggio ancora del record negativo stabilito lo scorso anno si sono classificati ottavi con 60 punti. Attualmente la squadra è 14esima in classifica dopo il pareggio 0-0 con l'Aston Villa. Ma c’è di più. L’allenatore Erik ten Hag è sotto pressione continua per i mancati risultati. Il supercomputer prevede che la stagione finirà con soli 55 punti, cinque meno dello scorso anno e finirà il campionato dietro a squadre come il Brentford. I tifosi dei Red Devils stanno già facendo gli scongiuri. Sempre secondo i calcoli, il Man United perderà ben 15 partite durante la stagione e finirà la Premer League a ben 19 punti dalle prime quattro e con una differenza reti pari a zero. Staremo a vedere. Avrà ragione il Supercomputer o la macchina tifa per il City e ha voluto giocare uno scherzetto "all’altra squadra cittadina”?