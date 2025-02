Una grandiosa Federica Brignone vince anche il secondo Gigante di Sestriere. Eccellente prova anche di Sofia Goggia

Più gigante di Alberto Tomba. Con il secondo successo di fila sulle nevi del Sestriere, Federica Brignone ha operato un sorpasso significativo: per lei è stata la 16esima vittoria di specialità in Coppa del Mondo, contro le quindici del più grande campione azzurro di tutti i tempi. Un dato statistico che sottolinea, qualora ce ne fosse bisogno, la grandezza della campionessa valdostana, che ha concesso il bis con un'altra prestazione maiuscola. Quarta dopo la prima manche, così come era accaduto ieri ha messo il turbo nella seconda manche, mettendosi alle spalle la sua rivale nella classifica di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut Behrami, ora distante 190 punti dall'azzurra. Per la Brignone, reduce dal titolo mondiale conquistato a Saalbach, è la 34esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Ma è stata protagonista di una prova meravigliosa anche Sofia Goggia, che 17esima dopo la prima manche, è risalita di tredici posizioni, chiudendo ai piedi del podio alle spalle della neozelandese Alice Robinson. In ogni caso, scintille per la testimonial di Rtl 102,5, che ieri non era andata oltre il 13esimo posto. Uscita nella seconda manche Marta Bassino. Domani lo slalom speciale a chiudere la tre giorni al Sestriere.

BRIGNONE, QUEST'ANNO IN GIGANTE MIO MIGLIORE SCI

Si dice soddisfatta Federica Brignone, subito dopo aver centrato la vittoria al Sestriere. "Quest'anno in Gigante sto riuscendo a dare il 100% e, a parte qualche manche dove non mi sono sentita così bene, sono sempre andata all'attacco e mi sono detta 'o la va o la spacca' e sto riuscendo a mettere in pista il mio miglior sci. Questa è la cosa positiva".