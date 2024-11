“Una poltrona per due” torna al cinema per tre giorni in versione restaurata. Ecco quando Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Quest’anno Natale arriva prima. Infatti la commedia natalizia per antonomasia, "Una poltrona per due", torna nelle sale italiane per dare modo ai fan della pellicola di rivederla dopo oltre 40 anni ancora sul grande schermo. Infatti, coloro che aspettano ogni anno l’appuntamento televisivo del 24 dicembre, questa volta avranno l’occasione di vedere il film con qualche giorno di anticipo, godendo anche di una versione restaurata. Le date da segnarsi sul calendario sono il 9, il 10 e l’11 dicembre.





UNA POLTRONA PER DUE, LA TRAMA IN BREVE

Le vite di un broker e di un mendicante vengono stravolte a causa di una scommessa di due ricchi annoiati. Il gioco prevede che uno dei due prenda il posto dell'altro. Una volta scoperta la truffa, però, i due malcapitati si organizzano per far pagare il dovuto ai due scommettitori. Con queste premesse inizia una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni ’80, che ha lanciato la carriera cinematografica di Eddie Murphy e traghettato quella di Jamie Lee Curtis dal genere horror alla commedia. Inoltre, “Una poltrona per due” offre anche uno sguardo pungente contro il capitalismo più spietato, criticando anche, attraverso un irresistibile mix di humor, la generazione yuppie. Dietro la macchina da presa del classico anni 80, troviamo uno dei più brillanti registi americani, John Landis, un autore in grado di spaziare con disinvoltura tra i vari generi, riuscendo a innovare ciascuno di essi. Tra le cose più riuscite della sua carriera c’è sicuramente il merito di aver portato il cinema nella musica di Michael Jackson con il pionieristico 'Thriller', reinventando il concetto stesso di video musicale.





UNA POLTRONA PER DUE, QUALCHE CURIOSITÀ

Ogni 24 dicembre, dal 1997 ad eccezione del 2005, Italia 1 non ha mai mancato l’appuntamento con il film del 1983 di John Landis. Gli ascolti sono sempre stati ottimi e, ormai, assieme al panettone e al pandoro nelle tradizioni degli italiani della Vigilia di Natale. Lo scorso anno ha incollato davanti al piccolo schermo 2.092.000 telespettatori (15,38% di share), in aumento rispetto al 2022, quando la pellicola fu vista da 1.948.000 persone (14,2%).

La leggenda narra che però, nonostante il film sia ambientato durante il periodo di natale, in USA “Una poltrona per due” nel 1983, è uscito in estate, precisamente nel mese di giugno.