Una ventina di arresti per saccheggi a Los Angeles, ecco com'è la situazione incendi Photo Credit: agenzia fotogramma

La capitale mondiale del cinema trema per gli incendi. Los Angeles è al centro di un saccheggio che non ha precedenti, si contano i danni e le immagini sono devastanti. Intanto, si contano quasi venti arresti per saccheggi.

VENTI PERSONE ARRESTATE

Una ventina di persone sono state arrestate a Los Angeles per saccheggi di case abbandonate durante gli incendi. Lo ha detto Kathryn Barger, la presidente del Los Angeles County Board of Supervisors. In una conferenza stampa accanto alla sindaco Karen Bass, la Barger ha auspicato che la citta' stia voltando pagina nella lotta agli incendi assistita anche dalla possibilità di combattere i roghi dal cielo.

PERDITE FINO A 10 MILIARDI DI EURO A LOS ANGELES

Le assicurazioni si preparano a perdite fino 10 miliardi di dollari a causa degli incendi a Los Angeles. Moody's stima che le perdite per le compagnie assicurative saranno nell'ordine di "miliardi di dollari dato l'elevato valore delle case e delle attività nelle aree colpite", mentre Morningstar DBRS stima in via preliminare perdite per più di 8 miliardi.

Secondo JPMorgan la cifra si avvicinerà ai 10 miliardi. Al di là dei costi immediati uno dei problemi che inizia a emergere è chi assicurerà le nuove abitazioni che saranno costruite. Alcune compagnie, fra le quali Allstate e State Farm, hanno di recente già deciso di non assicurare più le nuove case nello stato a causa della regolamentazione stringente sull'aumento dei prezzi che rende difficile per le società coprire le perdite.

Solo lo scorso anno State Farm non ha rinnovato le polizze su 72.000 fra case e appartamenti nello stato, di cui il 69% nell'area di Pacific Palisades, attualmente divorata dalla fiamme.

LA SINDACA DI LOS ANGELES NELLA BUFERA

Nella bufera finisce la sindaca di Los Angeles Karen Bass, che si trovava all'estero, in Ghana, mentre gli incendi divampavano ed è rientrata solo ieri. Ma le polemiche e le critiche dei residenti riguardano anche e soprattutto la sua decisione - in una città soggetta agli incendi - di tagliare i fondi del dipartimento dei vigili del fuoco (Lafd) di 17,6 milioni di dollari per destinarli ai senzatetto.

Il taglio- riferiscono i media Usa - è stato il secondo più grande nel bilancio fiscale 2024-25 di Bass, come mostrano i dati della città, e lei avrebbe voluto un taglio addirittura maggiore per il Lafd, pari a 23 milioni di dollari. È tutta una questione di gestione della leadership, di cui stiamo assistendo al fallimento, e tutti questi residenti ne stanno pagando il prezzo più alto", ha affermato Rick Caruso, costruttore di Los Angeles che ha perso la corsa a sindaco della città nel 2022 contro Bass.

Come hanno rivelato alcuni abitanti della metropoli, i vigili del fuoco in alcuni casi hanno persino esaurito l'acqua negli idranti mentre tentavano di domare le fiamme.