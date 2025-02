Una vita rovinata dalla chirurgia, 700mila euro di risarcimento per una donna leccese

Un intervento che ha cambiato una vita

Un caso di malasanità che ha portato a un risarcimento senza precedenti. Una donna di Lecce, sottoposta a un intervento di riduzione dello stomaco, ha ricevuto un indennizzo di 700mila euro dopo aver subito gravi complicazioni legate a errori medici. Quella che doveva essere una svolta per la sua vita e per la sua salute si è trasformata in un incubo, con mesi di sofferenze e diverse operazioni correttive.





Cosa è andato storto?

L’intervento, eseguito in una clinica privata, avrebbe presentato gravi irregolarità. Secondo le perizie, la paziente ha riportato danni permanenti a causa di una tecnica chirurgica non adeguata e di una gestione tardiva delle complicazioni post-operatorie. I problemi riscontrati l’hanno costretta a sottoporsi a ulteriori operazioni per cercare di rimediare agli errori commessi. Tuttavia il problema non è stato affatto risolto. Pare che la donna, dopo il primo intervento, accusasse difficoltà nell’ingerire qualsiasi tipo di cibo solido. La decisione di rivolgersi a una seconda clinica è scaturita dal fatto che, con il passare del tempo, le difficoltà peggiorassero, arrivando ad essere impossibilitata a ingerire anche cibi liquidi e acqua.





La battaglia legale e il verdetto

Viste le difficoltà nel continuare a vivere la sua vita normalmente e determinata a ottenere giustizia, la donna ha avviato un’azione legale contro l’équipe medica. Dopo anni di accertamenti e perizie, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari, disponendo un risarcimento di 700mila euro. Una cifra che tiene conto non solo del danno fisico subito, ma anche delle ripercussioni psicologiche e della lunga sofferenza patita dalla paziente.





Un caso che riaccende il dibattito

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza della chirurgia bariatrica in Italia e sulla necessità di regole più stringenti per garantire interventi sicuri e adeguati. Gli esperti raccomandano di affidarsi a centri di eccellenza con esperienza documentata per ridurre al minimo il rischio di complicazioni.





Un monito per il futuro

La vicenda della paziente leccese dimostra quanto sia fondamentale la qualità dell’assistenza sanitaria. Se da un lato il risarcimento rappresenta un riconoscimento del danno subito, dall’altro evidenzia la necessità di controlli più rigidi per evitare che situazioni simili possano ripetersi. Un messaggio chiaro per il mondo medico: la sicurezza del paziente deve essere sempre una priorità assoluta.