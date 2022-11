Unicef, sotto l’albero di Natale doni per salvare bambini in emergenza

Sono davvero tante le idee regalo Unicef per il Natale 2022 , la Tazza in metallo vintage, la Decorazione in Stoffa Etnica, il Blocchetto UNICEF con penna, i Biglietti di Natale, con diversi soggetti; l'Astuccio bombato, un Puzzle per Bambini, la Pallina Natalizia, l'Ombrellino pieghevole, il Set arte cofanetto esagonale, l'Astuccio bombato, il Peluche orsetto con coperta. Perché scegliere di mettere sotto il proprio albero di Natale questi doni regalerà una speranza ai bambini e aiuterà tanti bambini malnutriti e che vivono situazioni di emergenza in fuga da conflitti, guerre, povertà, fenomeni climatici estremi, a sopravvivere.

UNICEF PER I BIMBI UCRAINI

L’inverno è freddo e duro in un Paese ormai da nove mesi sotto i bombardamenti. Una guerra devastante per i bambini e le loro famiglie, a loro l’Unicef sta consegnando aiuti umanitari. Da quando la città di Kherson e i suoi dintorni sono diventati accessibili, l'Unicef ha fornito circa 150 tonnellate di aiuti salvavita, compresi quelli per l'inverno, con tre convogli umanitari a Kherson. Il pacchetto completo di forniture umanitarie comprende due generatori di corrente, fondamentali per sostenere le strutture mediche durante le ricorrenti interruzioni di corrente, inoltre forniture mediche e attrezzature per sostenere il ripristino dei servizi sanitari. Il pacchetto comprende anche coperte, vestiti invernali per bambini e materiale igienico. Inoltre, da quando l'area è diventata accessibile, l'Unicef ha consegnato quotidianamente acqua potabile alle comunità colpite nelle aree rurali dell'oblast' di Kherson e continuerà a farlo nelle prossime settimane. Gli aiuti umanitari dell'Unicef contribuiranno a coprire rapidamente le esigenze di base delle persone prive di beni di prima necessità, come coperte, vestiti invernali per i bambini, forniture igieniche e medicinali, anche durante i mesi invernali.