Venezia 79, spazio alla storia del cinema oggi con il leone d’oro alla carriera a Paul Schrader e l’omaggio a Ugo Tognazzi

Inizia il primo weekend per la 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Ieri, grande successo per Bones and all di Luca Guadagnino che dopo la bella ovazione durante la proiezione riservata alla stampa, ha incassato undici minuti di applausi in Sala Grande dal pubblico. In serata il red carpet di Timothée Chalamet che ha sfilato con un completo rosso esattamente come il tappeto, che lasciava però scoperto buona parte del torace e tutta la schiena. Nella giornata di ieri, presentati in concorso anche i film “Athena” di Romain Gavras e “Un Couple” di Frederick Wiseman.

PREMIO SPECIALE PER LA CARRIERA DI PAUL SCHRADER

Oggi è il giorno dove si omaggia la storia del cinema e in modo particolare un grande autore che ha scritto alcuni tra i più importanti film americani della seconda metà del novecento. Il regista e sceneggiatore Paul Schrader a cui sarà consegnato in serata il Leone D’oro alla carriera. Tra i titoli più importanti della sua filmografia ovviamente Taxi Driver e Toro Scatenato, entrambi diretti da Martin Scorsese. Proprio il successo del film Taxi Driver gli permette di dirigere il suo film d’esordio, “Tuta blu”, sceneggiato con il fratello Leonard e interpretato da Richard Pryor e Harvey Keitel.

VENEZIA OMAGGIA I 100 ANNI DI TOGNAZZI

Altro grande omaggio oggi al Lido di Venezia, dove sarà proiettato alle 16:45 “La voglia matta” del 1962 diretto da Luciano Salce. La pellicola, che proprio quest’anno compie 60 anni, è stata scelta soprattutto in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande attore italiano Ugo Tognazzi, che figura tra i protagonisti del film assieme alla compianta Catherine Spaak, recentemente scomparsa.