Il cast di ‘Enea’ ospite di RTL 102.5. Pietro Castellitto: “Sul set con mio padre Sergio ho avuto qualche timore solo all’inizio. Non mi ha dato consigli non richiesti”

IL CAST DI ‘ENEA’ RACCONTA IL FILM AI MICROFONI DELLA PRIMA RADIOVISIONE D’ITALIA

‘Enea’, prodotto da Lorenzo Mieli e Luca Guadagnino per The Apartment Pictures e Vision Distribution, è diretto da Pietro Castellitto, che interpreta anche il ruolo del protagonista, Enea, un giovane che cerca di sentirsi vivo in un’epoca decadente. Con Valentino, interpretatato da Giorgio Quarzo Guarascio (Tutti Fenomeni), tra spaccio e feste, condividono la giovinezza e esplorano un mare simbolico al di là delle convenzioni. «Enea è la storia di giovani romantici che lottano per creare qualcosa, provando a dare vita a una dimensione più autentica rispetto a ciò che hanno ereditato. La paralisi in cui vivono è tipica della nostra epoca, non solo nella "Roma bene", che rappresenta solo un pretesto per individuare un contesto universale. Penso che Enea sia mosso da una vitalità romantica ed esasperata; non è lui a essere nichilista, ma lo è l'epoca in cui vive. Trovo in lui molta vitalità, specchio di tutti i giovani, indipendentemente dal quartiere di nascita», racconta Pietro Castellitto a RTL 102.5. La storia, al di là di droga e malavita, racconta di un padre malinconico, un fratello litigioso, una madre sconfitta dall'amore e una ragazza bellissima. L'avventura di Enea e Valentino, nonostante appaia criminale agli altri, è innanzitutto un viaggio di amicizia e amore, che si dipana tra le crepe della quotidianità verso esiti estremi. «Valentino è un personaggio evanescente, quasi immaginario, una sorta di coscienza degenerata. Anche lui cerca un amore impossibile e alla fine assomiglierà ad Icaro», continua Giorgio Quarzo Guarascio.

‘ENEA’: IL SECONDO FILM DA REGISTA DI PIETRO CASTELLITTO

Dopo aver esordito nel 2020 con il suo primo film da regista e sceneggiatore, ‘I predatori’, Pietro Castellitto torna dietro la macchina da presa con ‘Enea’, di cui è regista, sceneggiatore e interprete. Il film è stato presentato in concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. «Tra i personaggi di Enea c'è un personaggio di cronaca a cui mi sono ispirato, ma non posso dire chi è», svela Pietro Castellitto a RTL 102.5. «Capita poche volte nella vita di vivere il presente con nostalgia. Ho avuto la sensazione che quei giorni sarebbero diventati un grande ricordo della mia vita, che mi sarei portato dietro, e così è stato».

IN ‘ENEA’ ANCHE SERGIO E CESARE CASELLITTO

Nel cast, fra gli altri, anche Sergio e Cesare Castellitto che interpretano rispettivamente Celeste e Simone. «C'è anche mio fratello Cesare, l'ultimo arrivato di casa ora è alto un metro e novanta. Sul set con mio fratello è stato normalissimo; appena ho capito che era capace, è diventato subito un divertimento. Con mio padre qualche timore in più, ma li ho superati dopo pochi minuti. Non mi ha dato consigli non richiesti, sapeva che mi sarei innervosito. Mia madre invece - Margaret Mazzantini - è presente nell'educazione; la temperatura ironica del film la devo a lei. Questa sceneggiatura le è piaciuta più de I predatori», dichiara Castellitto.

PIETRO CASTELLITTO, GIORGIO QUARZO GUARASCIO E BENEDETTA PORCAROLI: I PROGETTI FUTURE DEL CAST

«Sul set abbiamo riso molto; da questo punto di vista, è stato molto facile fare questo film, che facile non è. Ora ho dei film che stanno per uscire; ho finito di girare Il Gattopardo, che vedrete l'anno prossimo», racconta Benedetta Porcaroli a RTL 102.5. «Dopo questa bella parentesi idilliaca del cinema, tornerò alla mia carriera da musicista; sto per scrivere un terzo album che spero vi piacerà», svela invece Giorgio Quarzo Guarascio conosciuto con il suo nome d’arte Tutti Fenomeni. «Mi godo l'uscita di questo film e penso a scrivere il terzo film. Probabilmente ci sarà un film da attore, ma ancora non ho firmato il contratto», conclude Pietro Castellitto.