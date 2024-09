Venezia 81, Almodovar é Leone d’oro. L’Italia conquista il gran premio della giuria con Maura Delpero. Nulla da fare per Guadagnino

Il cinema sta molto bene, é in splendida forma, sono state queste le parole di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia, pronunciate la presidente di Giuria Isabelle Iupper.





I premi

Tutto come da pronosti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il Leone d’oro lo ha vinto Pedro Almodovar con il suo The room next door, prima pellicola inglese per il maestro del cinema spagnolo. "Vorrei dedicare questo premio alla mia famiglia, e a mio fratello che è il produttore, e a Julianne e Tilda", ha commentato Almodóvar in lacrime. La stanza accanto, tratto dal romanzo di Sigrid Nunez e primo film in lingua inglese del regista, tratta un tema molto delicato: l'eutanasia

Leone d’argento per la miglior regia a Brady Corbet per il suo monumentale The Brutalist, film che molti davano sul gradino più alto del palmares. L’Italia c’è, con Vermiglio di Maura Delpero che conquista il Gran premio della giuria. A sorpresa invece il Premio speciale della giuria è stato portato a casa dalla pellicola April.

Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni vanno all’attore francese Vincent Lindon e all’attrice Nicole Kidman che non ha potuto ritirare il premio a causa della morte della madre. La miglior sceneggiatura è andata al film I’m still here mentre il premio Mastroianni per il miglior attore esordiente è stato consegnato a Paul Kircher.