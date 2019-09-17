Venezia, barca si schianta contro diga, 3 morti ed un ferito

Redazione Web

17 settembre 2019, ore 22:53 , agg. alle 23:25

L'incidente tra Bocca Porto Lido e Punta Sabbioni, una delle vittime è il progettista e pilota motonautico Fabio Buzzi

Tre persone sono morte ed una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto stasera a Venezia. Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, uno scafo offshore sarebbe finito contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata, e nello schianto tre occupanti della barca sono morti. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e mezzi della Capitaneria di Porto. Una delle vittime è il progettista e pilota motonautico Fabio Buzzi, detentore di numerosi record nell'offshore. Lo ha riferito Giampaolo Montavoci, campione del mondo di motonautica e presidente della commissione nazionale offshore e endurance. Buzzi stava tentando il record della Venezia-Montecarlo.

