Ventura, ecco il suo addio alla Nazionale

L'ex ct scrive una lettera di commiato, ma si guarda bene da rinunciare all’ingaggio fino a giugno

“Sono giorni difficili – scrive Giampiero Ventura in una sorta di commiato dalla nazionale. L’ormai ex commissario tecnico aggiunge di provare una sensazione di incompiutezza per non aver raggiunto il traguardo dei Mondiali. Ventura sostiene di aver lavorato con tutto se stesso, con serietà e professionalità. E ammette di non essere riuscito là dove era convinto di farcela. Scrive anche di essere stato alla guida di un gruppo di ragazzi che non smetterà mai di ringraziare. Sicuramente gli italiani non ringraziano lui. Il bilancio della sua esperienza in azzurro è fallimentare. Ora si attende il nome del suo successore: Carlo Ancelotti resta in cima alla lista dei desideri. Il tecnico emiliano potrebbe anche accettare, a patto che dalla Federcalcio arrivi un progetto serio. Il contrario di ciò che Tavecchio and company hanno fatto intuire in questi giorni.



Paolo Pacchioni