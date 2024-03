Verso il Codice dello Spettacolo, il Ministero della Cultura incontra il mondo del Teatro

"Aumenteremo i fondi al teatro. Non è una promessa ma una certezza": a dirlo è il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi nel corso della terza giornata di incontri in vista della stesura definitiva del primo Codice dello spettacolo. Oggi è stata la volta del teatro, alla vigilia della sua giornata mondiale. Anche questa volta, moltissimi gli artisti presenti, come Michele Placido e Alessandro Preziosi, Gabriele Lavia e Claudia Gerini, Giorgio Panariello e il Maestro Nicola Piovani. Solo alcuni tra i tanti nomi che hanno messo sul tavolo la loro esperienza, davanti al Direttore generale dello spettacolo Antonio Parente, al Sottosegretario e ai tanti operatori del mondo del teatro.





RIMODULAZIONE DEI FONDI

Tra i temi, prioritario quello della rimodulazione dei fondi per il teatro.ha spiegato MazziChiesto, dagli artisti, anche un maggior aiuto in termini fiscali e contrattuali. E proprio in questo senso in arrivo c'è il "" e si lavora all'allargamento della platea per l'Art Bonus.









COINVOLGERE I GIOVANI

Condivisa da più parti anche l'idea di coinvolgere sempre di più i giovani, magari portando il teatro nelle scuole. Una forma d'arte che racconta la vita, a capire chi vogliamo essere, che accende le passioni e per questo importante nella crescita dei ragazzi. Proposto anche che tra i banchi possa arrivare la dizione. Ma per avvicinare le nuove generazioni è importante che ci siano anche prezzi accessibili, magari calmierati, per portare in sala anche le famiglie numerose. Spettacoli che potrebbero essere promossi in maniera sempre più efficace.