Verso il Codice dello Spettacolo, il Ministero della Cultura incontra il mondo della Musica

Continua il percorso del Codice dello Spettacolo messo a punto dal Ministero della Cultura. Dopo l’incontro con i rappresentanti del mondo della danza, oggi a far sentire la loro voce sono gli operatori della musica, per confrontarsi sul testo con proposte e istanze insieme al Ministro Gennaro Sangiuliano, al Sottosegretario Gianmarco Mazzi e al Direttore generale dello spettacolo Antonio Parente. Con loro, alcune delle personalità che hanno fatto - e continuano a scrivere – la storia della musica italiana, come Mogol e Mario Lavezzi, Riccardo Cocciante, Edoardo Bennato, Vittorio Grigolo.





LA MUSICA NELLE PIAZZE, IL 7 GIUGNO L’OPERA

Molti i temi emersi, a partire dalla volontà di portare la musica tra la gente, nelle piazze, nei siti culturali, con un occhio particolare al pubblico più giovane, aprendo a tutti i generi, anche all’Opera, sempre più nazionalpopolare. Un obiettivo che si concretizzerà il prossimo 7 giugno all’Arena di Verona.ha annunciato il Sottosegretario Mazzi, spiegando che a dirigere un’orchestra di 154 musicisti e 300 coristi provenienti dalle Fondazioni liriche italiane sarà il Maestro Riccardo Muti. Un evento che punta a diventare un appuntamento fisso. Nel 2025 potrebbe arrivare al Circo Massimo a Roma, sede del Giubileo, per poi approdare, anno dopo anno, nelle grandi piazze d’Italia.





I “GRAMMY” ITALIANI

Tema sentito anche quello del riconoscimento, sempre più istituzionalizzato, del ruolo di chi lavora con la musica. Ecco perché in cantiere – spiega Mazzi – c’è anche un premiocon votazioni degli addetti ai lavori che potrebbero essere online, con piattaforma riservata, e performance in stile Eurovision.





"SUL DIRITTO D'AUTORE LE REGOLE VALGANO PER TUTTI"

Il Sottosegretario ha poi voluto commentare la sentenza della Corte di Giustizia europea che ritiene la normativa italiana incompatibile con il diritto dell'Unione.ha detto Mazzi, aggiungendo che