Vertice informale dei leader europei sull’Ucraina domani pomeriggio a Parigi

Momento cruciale nei rapporti tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti dopo la brusca esclusione dell'Ue dal tavolo del negoziato sulla pace in Ucraina da parte di Washington e Mosca. Domani a Parigi si terrà il vertice informale dei leader europei, promosso dal presidente francese Macron, che rappresenta il primo segnale concreto dopo la nuova linea strategia messa in campo da Trump e Putin. Appuntamento nel pomeriggio all’Eliseo. Si parlerà di sicurezza, ci saranno i rappresentanti di Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Parteciperanno anche i capi delle istituzioni europee von der Lyen e Costa e il segretario generale della Nato Rutte. Si cercherà di fare fronte comune. "Poi i colloqui potranno proseguire in altri formati con l'obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa", ha precisato l'Eliseo. L'amministrazione Usa, intanto, avrebbe fatto sapere ad alcuni funzionari europei di voler raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina entro Pasqua, che cade il 20 aprile. Lo scrive Bloomberg, aggiungendo che una fonte dell'agenzia ha osservato che raggiungere un accordo entro la fine dell'anno è uno scenario molto più probabile.