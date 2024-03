Violenza di gruppo a Palermo, minorenne confessa ma il gip lo scarcera. Ricorso della procura

“C’ero anche io quella notte”, ha confessato sabato uno dei ragazzi – che al tempo dei fatti era minorenne - accusati di aver violentato una diciannovenne nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso sul lungomare del Foro Italico, a Palermo. L’atteggiamento collaborativo del giovane ha portato alla sua scarcerazione: adesso si trova in comunità. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna ha annunciato ricorso contro il provvedimento del gip: le prove in mano agli inquirenti lascerebbero pochi dubbi circa la presenza dell’allora minorenne sul luogo della violenza. Secondo i pm deve stare in carcere. Un video trovato dai carabinieri in uno dei cellulari degli arrestati, inoltre, mostrerebbe la brutalità del giovane, che, tra i sette indagati, risulterebbe essere stato tra i più violenti.

Iniziato l’interrogatorio davanti al gip

Questa mattina è iniziato davanti al gip del capoluogo siciliano l’interrogatorio degli ultimi tre dei sette ragazzi coinvolti, tutti maggiorenni: le indagini avevano inizialmente portato all’identificazione di quattro responsabili, mentre nei giorni scorsi sono stati individuati e arrestati gli altri complici. Nel corso di una conversazione captata in caserma dai Carabinieri due dei ragazzi arrestati, Samuele La Grassa ed Elio Arnao, discutevano della necessità di nascondere i telefoni, uno dei quali sarebbe stato sotterrato. “Poi me lo scrivi su WhatsApp dove lo hai messo”, avrebbe detto La Grassa ad Arnao, che avrebbe replicato: “Cosa il telefono? Neanche in una pianta è… Era in un magazzino pure in punto sotto terra. Lo sappiamo soltanto io e Francesco. Te l’ho detto, devi sempre avere qualcosa nascosta”.