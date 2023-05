Violenze sui minori: arrestato docente di religione a Tivoli, avrebbe abusato per anni di 4 ragazzini

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Abusi cominciati nel 2016

L'indagine della Procura di Tivoli e della polizia che ha portato agli arresti domiciliari di un docente di religione di 46 anni per violenza sessuale aggravata, è scattata dopo una denuncia di una delle vittime, ora maggiorenne, nel marzo scorso. All'uomo vengono contestate violenze sessuali ai danni di almeno quattro minorenni che sarebbero iniziate nel 2016. Abusi avvenuti nel corso anche di campus estivi e gite scolastiche. Tra gli episodi contestati anche uno avvenuto nel 2020 quando l'indagato, sospeso nel frattempo dall'insegnamento, lavorava in una casa famiglia di Roma che si occupa di minori vittime di abusi. L'arrestato era stato anche vicepreside di un istituto superiore della zona di Tivoli ed ha ricoperto diversi incarichi sia da laico all'interno della struttura ecclesiale sia in una associazione religiosa che si occupa di minorenni. In base a quanto riferito dal procuratore di Tivoli, Francesco Menditto nel corso di una conferenza stampa, almeno due segnalazioni di abusi arrivate negli anni alle autorità religiose non sono mai state trasmesse all'ufficio giudiziario

Forse altre vittime, abusi coperti da omertà

Il procuratore di Tivoli ha poi fatto riferimento a un clima di omertà ambientale molto simile a quello mafioso che avrebbe consentito all'uomo di agire indisturbato senza che i genitori delle vittime intervenissero con una denuncia. "Chi non denuncia deve sapere che avrà sulla coscienza eventuali ulteriori violenze ai danni di altri bambini"- ha detto Menditto- "Non vogliamo fare processi morali ma se avessimo subito avuto tutte le carte dall'autorità religiosa, lo avremmo fermato prima". Secondo il procuratore, poi ci potrebbero essere altre vittime.

La diocesi di Tivoli, insegnante revocato dopo denuncia

Il vescovo di Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani, dopo l'arresto dell' insegnante ha spiegato di aver "immediatamente revocato l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente" . Da allora lo stesso non ricopre più alcun incarico pastorale nella diocesi''.