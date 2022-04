“Volevamo solo essere felici” è il nuovo lavoro di Francesco Gabbani. L’imperfetto? Per Gabbani è solo una giustificazione tenera

A distanza di due anni da “Viceversa”, Francesco Gabbani torna con un nuovo album, il quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici” pubblicato venerdì scorso 22 aprile da BMG. L’imperfetto? E’ la prima cosa che Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto chiedono al cantautore. Per Gabbani è solo una giustificazione tenera “Perché la felicità è soggettiva, ognuno di noi la cerca nelle cose che fa ed è dietro le scelte compiute” E allora è come trovare “una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa”. Una sorta di giustificazione come a dire “Ma io volevo solo essere felice”.

UN DISCO INTROSPETTIVO

E’ stato come puntare il microscopio verso se stesso. Super ospite di oggi in “The Flight” su RTL 102.5 Gabbani spiega che “Volevamo solo essere felici” è un disco di analisi personale e soggettiva. Pur in continuità col percorso artistico e professionale del cantautore, rappresenta uno step successivo. rispetto al precedente lavoro “Viceversa”, che era un confronto con la percezione altrui questa raccolta di canzoni può essere spiegata come un’introspezione psicologica, più concentrato sull’analisi del proprio “io interiore”.

LE NUOVE CANZONI E LE HIT DI SUCCESSO

Su RTL 102.5 e in radiovisione passa “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’. Gabbani ricorda di averla portata all’Eurovision, che quell’anno si teneva a Kiev “Una città accogliente, ordinata e per questo le immagini di oggi mi danno un profondo senso di sofferenza”. Poi è la volta di “Tossico Indipendente”, la prima canzone del nuovo disco è dedicata a tutti coloro che sono alle prese con una qualsiasi forma di dipendenza “Il fulcro del messaggio è però ben chiaro: per uscire da una dipendenza di qualsiasi natura serve un processo personale. Si può godere dell’aiuto di persone vicine, ma il vero aiuto deve provenire da dentro”. Passano poi “Amen”, “Viceversa” “Il sudore ci appiccica”.