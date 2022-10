Volley: Il Presidente del Consiglio Mario Draghi chiama Paola Egonu, "è un orgoglio dello sport italiano"

Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi , questa mattina, tramite una telefonata, ha mostrato piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu . "L'atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale". Lo si legge in un tweet di Palazzo Chigi. Ieri la pallavolista azzurra, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella "finalina" del campionato mondiale di volley vinta contro gli Stati Uniti, si era lasciata andare ad uno sfogo con il suo procuratore: “Basta, Non puoi capire, mi hanno addirittura chiesto perché sono italiana , questa è la mia ultima partita con la Nazionale”, commentava l’atleta azzurra di colore. Nell’intervista post partita è però tornata sui suoi passi, dicendo che vuole solo prendersi una pausa, ma che non intende lasciare la nazionale.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

ALTRE DIMOSTRAZIONI DI SOLIDARIETA'

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha chiamato la campionessa azzurra per testimoniarle l'appoggio dello sport italiano e invitarla "a non prendere decisioni affrettate". "Ti siamo accanto, ci vediamo al rientro dalle tue meritate vacanze", ha sottolineato Malagò a Egonu, pronto a considerare l'eventualità di raggiungerla in Turchia - dove si trasferirà a giocare - e invitandola anche a ponderare ogni scelta futura. "Sorridi Paola, è un momento difficile per tutti, ma passerà. E festeggeremo insieme": così attraverso i suoi canali social l'ex ct azzurro del volley, ora parlamentare del Partito Democratico, Mauro Berruto si rivolge a Paola Egonu. "Grazie Paola, orgoglio italiano - prosegue - Grazie a te, alle tue compagne, al tuo staff per questa ennesima medaglia che solo chi non ha mai alzato il fondoschiena dal divano non apprezza".