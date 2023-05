Volodymyr Zelensky è a Roma, una visita importante per la vittoria dell'Ucraina

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Una Roma blindata e uggiosa accoglie il leader di Kiev, per la prima volta in Italia dall’inizio del conflitto. Prima tappa di Volodymyr Zelensky il Quirinale, per l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi trasferimento a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Quindi Zelensky andrà in Vaticano da papa Francesco. “Una visita importante per la vittoria dell'Ucraina" ha scritto il presidente ucraino su Telegram al suo atterraggio a Ciampino. Nell’area militare dello scalo romano il leader di Kiev è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dall’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e l'ambasciatore di Italia a Kiev Pier Francesco Zazo.

IL TIMING DELLA VISITA

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso al Quirinale intorno alle 12 per l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tutto pronto a palazzo Chigi, per la visita del presidente ucraino, Volodomir Zelensky. Dopo l'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale, il leader di Kiev arriverà presso la sede del governo, dove ci sarà un incontro con pranzo con la premier Giorgia Meloni. A seguire le comunicazioni alla stampa, dopo le 14, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni e con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l'evento. Nel primo pomeriggio – tra le 15 e le 16 - sarà quindi dal Papa e alle 18.30 è prevista l'intervista con Bruno Vespa per Porta a Porta.

TAJANI, BENVENUTO IN ITALIA

"L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia". Lo ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani che pubblicando una foto con Zelensky al suo arrivo a Roma. “Lavoriamo ovviamente per la pace, sosteniamo tutte le iniziative a favore della pace, però sia chiaro, la pace significa, giustizia, quindi l'indipendenza totale dell'Ucraina” ha aggiunto Tajani.