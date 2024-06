“Vuoi incontrare DiCaprio?”: una donna viene truffata e paga oltre 6 mila euro

Un’altra, ennesima, truffa amorosa. Stavolta sullo sfondo c’è Leonardo DiCaprio. Una donna di 48 anni ha pagato 6.750 euro ad alcuni truffatori che hanno fatto crederle di poter incontrare DiCaprio. Ma era tutto falso. La donna ha denunciato l’accaduto alla Procura di Milano, come racconta Il Giorno.

LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO

La 48 enne, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe entrata a contatto con una persona sconosciuta in Rete che si è spacciata per Rick Yorn, "produttore e agente" di Leo DiCaprio. Quindi la donna ha versato dei soldi per cercare di incontrare l’attore a Cannes. Ma per la donna non c’è stato alcun incontro con la star americana e si è resa conto che era tutta una truffa.

LE TRUFFE AMOROSE IN AUMENTO IN RETE

Sono tantissime le truffe amorose che vengono registrate negli ultimi tempi. I consigli sono sempre utili e validi: non inviare mai denaro, fare molta attenzione alle conversazioni on line, non sapendo chi c’è dall’altra parte dello schermo. E ultimamente l’IA (intelligenza artificiale) ha aumentato concretamente il rischio di far cadere nella trappole delle truffe amorose milioni di persone. Secondo Federconsumatori Sicilia, c’è anche un elemento in più: la “sextortion”, l’estorsione basata sul sesso. Un reato molto grave, punibile penalmente.

LA TRUFFA DENOMINATA “CIAO MAMMA”

Viene definita “Ciao Mamma”. Una truffa tutta nuova che sta prendendo piede e che non va sottovalutata. Praticamente, vengono inviati messaggi sul numero di cellulare con una sorta di richiesta di aiuto, che inizia solitamente con la frase: “Ciao mamma. Ho problemi con il cellulare ed ho cambiato numero. Mi servono soldi”. Sono frasi di questo tipo, scritte da truffatori professionisti che si fingono figli e mandano in allarme persone ignare di ogni età, che in buona fede mandano denaro con bonifici istantanei. Non bisogna mai farlo.