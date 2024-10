"War" il nuovo libro di Bob Woodward esce il 15 di ottobre, con la descrizione di presunti retroscena tra i potenti della terra

“War”, il nuovo libro di Bob Woodword è in uscita il 15 ottobre, con la descrizione dei rapporti spesso tesi tra Biden e Netanyahu e tanti retroscena sui contatti tra molti potenti della terra. E con giudizi pesanti su Donald Trump, che viene definito peggiore di Richard Nixon, costretto a dimettersi in seguito allo scandalo delle registrazioni del Watergate, rese pubbliche nel 1972 dall'inchiesta di Woodward insieme con il collega Carl Bernstein. Il Washington Post ha già lanciato molte anticipazioni sul contenuto del libro. Dalle pressioni di Biden su Netanyahu, alle telefonate private tra Putin e Trump. Per il conflitto in corso tra Israele e Hamas, Woodward descrive il rapporto teso di Biden con Netanyahu. Mentre pubblicamente sosteneva Israele, Biden esprimeva privatamente la sua frustrazione, la disapprovazione per la strategia di Bibi a Gaza. "Qual è la tua strategia, amico?", gli avrebbe chiesto durante una telefonata di aprile. Il libro racconta i tentativi di Biden di frenare le azioni di Netanyahu, in particolare dopo che l'Iran aveva lanciato missili contro Israele in risposta a un attacco israeliano in Siria. "Non devi fare un'altra mossa. Non fare nulla", consigliò Biden al premier israeliano, dice Woodward. Mentre il conflitto si aggravava, la frustrazione del presidente Usa nei confronti di Netanyahu sarebbe esplosa. "È un fottuto bugiardo", disse in privato dopo che Israele era entrato a Rafah, scrive ancora Woodward. In una conversazione di luglio successiva a un attacco aereo israeliano a Beirut, Biden avrebbe urlato a Netanyahu, "Bibi, che cazzo?".

Il test per il covid regalato da Trump a Putin

Donald Trump nel 2020 inviò in gran segreto Vladimir Putin alcuni test per il covid, per suo uso personale, e sempre secondo quanto anticipa il Washington Post, allora i test negli Stati Uniti erano merce rarissima. Era stato Putin, terrorizzato dal covid, a raccomandare a Trump di non pubblicizzare la spedizione. "Non voglio che tu lo dica a nessuno altrimenti la gente si arrabbierà con te, non con me", avrebbe detto Putin a Trump. Da allora, la relazione personale fra i due è rimasta serrata. All'inizio del 2024, l'ex presidente americano, ora candidato alle elezioni del prossimo novembre, ha mandato via un collaboratore dal suo ufficio nella residenza di Mar-a-Lago, per poter parlare al telefono in privato con il leader russo. Secondo la stessa fonte, il consigliere di Trump, l'ex presidente avrebbe parlato con Putin sette volte da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca all'inizio del 2021. "Trump è stato il presidente più impulsivo e spericolato della storia americana e dimostra lo stesso carattere come candidato presidente nel 2024", denuncia Woodward. La Russia aveva cercato di influenzare l'esito delle elezioni del 2016, in favore di Donald Trump, come aveva concluso l'inchiesta della Commissione intelligence del Senato nel2020. E di recente la Russia ha ancora preso posizione a favore di Trump.

La reazione alle rivelazioni del libro

La replica di Donald Trump, attraverso il suo entourage è stata immediata e molto dura. Infarcita di giudizi offensivi, tesi a screditare il contenuto di “War”. "Nessuna di queste storie inventate da Bob Woodward - afferma il direttore delle comunicazioni Steven Cheung - è vera e sono opera di un uomo veramente demente e squilibrato che soffre di un caso debilitante di sindrome da squilibrio legata a Trump. Woodward è un ometto arrabbiato ed è chiaramente turbato perché Trump lo sta citando in giudizio con successo a causa della pubblicazione non autorizzata di registrazioni da lui effettuate in precedenza". "Trump - prosegue - non gli ha dato assolutamente accesso per questo libro spazzatura che appartiene al cestino delle occasioni della sezione fiction di una libreria low cost o viene usato come carta igienica. Woodward è un viscido totale che ha perso la testa, ed è lento, letargico, incompetente e nel complesso una persona noiosa senza personalità”.