William e Kate cercano personale: spunta un annuncio di lavoro molto particolare

Non c'è nessuna notizia sul compenso, ma le ore di lavoro saranno 7,5 dal lunedì al venerdì. William e Kate cerano un addetto alla corrispondenza. L'annuncio di lavoro, che è stato on line solo cinque giorni, è sparito. Ma potrebbe ricomparire. Si sono candidate, da quello che scrivono i tabloid, 111 persone. La posizione aperta, «The Household of TRH The Prince and Princess of Wales», mira a cercare «una persona entusiasta e motivata» da inserire nel team a Kensington Palace.

IL PROFILO DEL CANDIDATO IDEALE

William e Kate cercano una persona che debba «gestire il processo di corrispondenza della Famiglia Reale, fornire suggerimenti e risposte tempestive, ben scritte e su misura alle lettere ricevute in relazione alle aree tematiche TRH». Sembra un incarico molto semplice, ma non lo è affatto. Perché, innanzitutto, servono "eccellenti capacità di comunicazione, di comprensione e interpretazione delle informazioni complesse relative al portafoglio". Il dipendente dovrà inoltre «prendere decisioni sulle possibili risposte da dare e agire in modo appropriato davanti alle richieste, collaborare con individui e stakeholder interni ed esterni, compresi quelli molto anziani».

IL CONTE CHE HA ACQUISTATO UN PALAZZO PER 40 MILIONI DI EURO A MILANO, TREMA RE CARLO III?

C'è un uomo, esattamente un conte, che come racconta Il Giornale ha "più terre di Carlo III". Si tratta del conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo, che ha comprato un palazzo per 40 milioni a Milano. E' un milionario di origini italiane che lavora a Londra. I suoi acquisti immobiliari stanno facendo notizia. Come fa sapere Il Giornale "nel Regno Unito, infatti, il conte Padulli possiederebbe più terre di Carlo III".

Il sito del Corriere della sera, poi, fa sapere che "Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo avrebbe già firmato il compromesso per l’acquisto del palazzo in via Bagutta, ma per il rogito, a quanto pare, se ne riparlerà il prossimo autunno".