William e Kate voglio dare una nuova immagine della Royal Family negli Stati Uniti, intanto la futura regina appare ad una funzione a Balmoral

L’immagine che gli americani hanno della famiglia reale britannica forse non è quella migliore. La causa è legata alle interviste che catturano i titoli e gli speciali patinati di Netflix, emersa dai racconti di Harry. Così William e Kate hanno deciso di rivedere la reputazione della famiglia reale negli Stati Uniti in un modo differente da quella data dal Duca di Sussex.





La mossa

A differenza di Harry, l'approccio del fratello William e della moglie, la principessa Kate riguarda l'eleganza discreta, l'apprezzamento del dovere e la capacità di imporre il rispetto senza la necessità di drammi alimentati dai tabloid. Il futuro re di Gran Bretagna e la moglie intendono infatti estendere agli Stati Uniti la loro fondazione benefica per fare in modo che il nome Windsor abbia ancora un peso oltre oceano.





La principessa Kate

Dopo aver rivelato che è sulla via della guarigione, di qualche settimana fa il video, Kate è stata vista ieri andare ad una funzione religiosa a Balmoral. La principessa sembrava in buona salute. È la prima volta che si recava alla funzione domenicale dall’annuncio della fine delle sue cure contro il cancro. La futura regina, 42 anni, è stata accompagnata in chiesa dal principe William, 42 anni. I futuri regnanti si incontravano nella chiesa di Crathie Kirk a Balmoral con il re Carlo e la regina Camilla. I tabloid inglesi scrivono di aver visto una principessa Kate felice e in forma. Indossava uno dei suoi cappelli color cachi. Era seduta sul sedile del passeggero dell'auto, mentre William era al posto di guida e mostrava con orgoglio la barba che ha fatto impazzire i fan reali nelle ultime settimane.