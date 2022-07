Wimbledon: Berrettini positivo al Covid e costretto al ritiro. Avanti Sonego, eliminati Musetti e Giorgi

Seconda giornata di grande tennis sui manti erbosi più famosi al mondo. Il torneo di Wimbledon è entrato nel vivo e l’entusiasmo continua a salire tra i migliaia di spettatori che ammirano i loro beniamini. La giornata di oggi è però iniziata con una bruttissima notizia per tutto il circuito e soprattutto per noi italiani: Matteo Berrettini, reduce da due vittorie consecutive (Queen’s e Halle), ma prima ancora da un'operazione alla mano destra che lo ha tenuto fuori dal circuito per quasi tre mesi, è risultato positivo al Covid ed è quindi stato costretto a rinunciare al torneo più importante del circuito. Sonego passa al secondo turno, eliminati invece Lorenzo Musetti e Camila Giorgi.





Berrettini: "Ho il cuore spezzato"

C’è tanto rammarico nelle parole del finalista 2021, risultato positivo a poche ore dal debutto a Wimbledon, previsto per le 14 italiane contro il cileno Cristian Garin. Attraverso un post sui social, è stato lo stesso tennista romano ad annunciare il suo forfait: "Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon dopo essere risultato positivo a un test Covid-19 – si legge nel post -. Ho avuto dei sintomi influenzali negli ultimi giorni e mi sono isolato. Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso comunque di effettuare un test questa mattina, per proteggere i miei avversari e tutti coloro che sono coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere le sensazioni negative in questo momento. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte di prima. Grazie per il supporto".





I risultati degli italiani

Dopo la vittoria di Jannik Sinner nella giornata di ieri, anche Lorenzo Sonego raggiunge il secondo turno del torneo battendo Kudla 6-7, 6-3, 7-5, 4-6, 6-2 dopo quasi 4 ore di gioco. Il prossimo avversario sarà il francese Gaston. L’azzurro era in vantaggio di due set, poi black out totale che ha permesso la rimonta dell’avversario. Ecco però che nel momento più difficile della partita è venuta fuori la personalità di Lorenzo, che ha giocato un terzo set praticamente perfetto, vincendo la partita e vendicando le due sconfitte subite dall'americano in questo 2022. Lorenzo Musetti invece esce al debutto a Wimbledon. Taylor Fritz vince in tre set e un'ora e tre quarti una partita equilibrata, in cui l'americano fa valere la maggiore esperienza nei punti decisivi. Tra le donne Giorgi battuta a sorpresa dalla polacca Frech, Paolini eliminata da Kvitova.