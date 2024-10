X Factor 18. Al primo Live show esce la band Dimensione Brama. Salvo Pablo Murphy, appuntamento a giovedì prossimo

Finisce in un derby, all'interno della stessa squadra (quella di Paola) il ballottaggio tra i due artisti meno votati nel primo Live di XF18. Si sono affrontati Dimensione Brama e Pablo Murphy, con i loro cavalli di battaglia. I giudici hanno eliminato Dimensione Brama e salvato Pablo Murphy che torna dunque in gara, giovedì prossimo, nel secondo live. "Eravamo gli infiltrati di questa edizione, ci avete beccato subito" il commento dei Brama che hanno ringraziato la loro giudice, Paola.

PRIMA MANCHE

A rompere il ghiaccio, nel primo live, la band nel rooster di Jake La Furia, i “The Foolz” che si sono esibiti con ’90MIN’ di Salmo incassando solo commenti positivi dagli altri tre giudici. E’ stata poi la volta di Lowrah in quota Paola con “Hey Mama” ma la scelta di riscrivere in italiano una strofa non ha convinto Manuel e nemmeno Lauro che ha sottolineato ‘italiano, ni’. Ed è proprio la volta per Achille Lauro di presentare Les Votives, il suo X Pass nel corso delle Audizioni: alla band ha affidato “Are You Gonna Be My girl” di Jet. Sul palco arriva Danielle, nella squadra di Manuel, e porta “Milano e Vincenzo” di Alberto Fortis. Quasi a metà della prima manche Paola ha lanciato l’esibizione di Dimensione Brama, con “L’Estate sta finendo” dei Righeira: La Furia e Manuel si sono detti d’accordo sul fatto che la tonalità era sbagliata, Lauro ha commentato “Sono per fare cose disturbanti, ma forse ora sono troppo disturbato”. Infine Mimì, in quota Manuel, ha cantato “Don’t beat the girl out of my boy” di Anna Calvi, promossa “bravissima!!” da Jake La Furia. “Senato (pubblico) che abbiamo visto? Una leonessa” il complimento di Achille Lauro. “Devi tirare fuori le palle!!” l’ha esortata il suo stesso giudice. Tra una manche e l’altra è giunto il momento del super ospite. Infine il primo temutissimo verdetto della prima manche. Il meno votato, che dunque va al ballottaggio finale, è un artista della squadra di Paola: Dimensione Brama.

GHALI A XF 2024

Ghali, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche, ha portato sul palco una performance trascinante. 58 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro in bacheca, allo scorso Sanremo ha conquistato tutti con "Casa Mia" (Triplo Disco di Platino) e ha dominato l’estate in musica scalando le chart con "Paprika" (Doppio Platino). Ha appena pubblicato il nuovo singolo “Niente Panico”, risultato di un viaggio personale intenso, un riflesso della sua sincerità e della crescita vissuta negli ultimi anni. Ghali primo ospite del primo Live Show di #XF2024 a pochi giorni dal suo ritorno all’Unipol Forum di Milano, dove ha in programma tre date imperdibili (28 e 29 ottobre, andate subito sold out, e 15 novembre), che si aggiungono agli altri appuntamenti del “GHALI - LIVE 2024”, tour nei più prestigiosi palazzetti d’Italia che toccherà anche Vigevano (PV), Firenze, Roma, Bologna e Napoli.

SECONDA MANCHE

Primo concorrente I Patagarri, di Lauro, che hanno portato un medley. A seguire Jake ha lanciato il suo El Ma che ha portato “Rise” di Kate Perry, “deve crescere” ha commentato Paola ma secondo Manuel “Ha tutte le qualità per diventare una pop star”. Il microfono passa a Pablo Murphy, della squadra di Paola, che ha cantato “We are never ever getting back together” di Taylor Swift. Esibizione seccamente bocciata da Lauro e Manuel, "forse un troppo teen pop" l'analisi di Jake. Quale che sia il giudizio Pablo ha scaldato gli animi al tavolo dei giudici. E’ poi toccato di nuovo a Jake che ha lanciato Francamente che ha portato “Promises” The Cranberries. La prima standing ovation, con il pubblico in sala, in piedi, a certificare i successivi complimenti dei giudici: questa è l'esibizione di stasera, ha detto Manuel "Divina" la definizione di Achille Lauro. Penultimo concorrente in gara Plunkcake, in quota Manuel, che ha portato “Police on my back” di The Clash. Infine è Lauro a introdurre Lorenzo Salvetti, con la cover di “Margherita” di Riccardo Cocciante. Altra standing ovation. L'altro concorrente al ballottaggio è Pablo Murphy,