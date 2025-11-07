X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show
07 novembre 2025, ore 00:12
Questa sera il palco dell'X Factor Arena si è trasformato in una macchina del tempo. Un’altra gara dalle emozioni forti a XF19 raccontata su RTL 102.5
E’ stata una battaglia all’ultima hit degli anni Novanta. A farne le spese, alla fine, è stata Mayu, della squadra di Paola Iezzi.
Il primo talento finito stasera al ballottaggio proprio Mayu, che si è scontrata infine con Layana, del team di Achille Lauro.
Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia. I Live di X Factor 2025 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8. Lo sapete anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia ha raccontato all'interno della "Suite 102.5", e lo farà ogni giovedì, tutti i momenti più emozionanti dello show, con le voci e i sogni di tutti i protagonisti di XF19.
LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI
Il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle è stato "Back to the 90s".
Achille Lauro ha pescato nella musica italiana i brani per i suoi ragazzi ed ha scelto per Layana "Meravigliosa Creatura" di Gianna Nannini e per EroCaddeo "Uomini soli" dei Pooh.
Francesco Gabbani ha selezionato per Tellynonpiangere "Qualcosa di grande" dei Lùnapop mentre PierC si è misurato con "I Don't Want to Miss a Thing" degli Aerosmith, e Michelle con "Torn" di Natalie Imbruglia.
Jake La Furia ha assegnato a Tomasi "Don't Look Back In Anger" degli Oasis; mentre Delia ha portato una versione personale di "Dolcenera" di Fabrizio De André.
Infine, Paola Iezzi e i suoi artisti hanno compiuto tre scelte diverse tra loro: Viscardi si è esibito in "Black Or White" di Michael Jackson, Mayu con "One" degli U2 e Rob ha reinterpretato "What's Up?" delle 4 Non Blondes.
OSPITE DELLA SERATA TOMMASO PARADISO
Ospite speciale della terza puntata Tommaso Paradiso, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche con il singolo "Lasciamene un po'". Il suo nuovo album "Casa Paradiso" uscirà il 28 novembre - già disponibile in pre-ordine - e sarà seguito, nella primavera del 2026, da un tour nei Palasport di tutta Italia.
