X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

E’ stata una battaglia all’ultima hit degli anni Novanta. A farne le spese, alla fine, è stata Mayu, della squadra di Paola Iezzi.

Il primo talento finito stasera al ballottaggio proprio Mayu, che si è scontrata infine con Layana, del team di Achille Lauro.

Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia.





LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI

Il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle è stato "Back to the 90s".

Achille Lauro ha pescato nella musica italiana i brani per i suoi ragazzi ed ha scelto per Layana "Meravigliosa Creatura" di Gianna Nannini e per EroCaddeo "Uomini soli" dei Pooh.

Francesco Gabbani ha selezionato per Tellynonpiangere "Qualcosa di grande" dei Lùnapop mentre PierC si è misurato con "I Don't Want to Miss a Thing" degli Aerosmith, e Michelle con "Torn" di Natalie Imbruglia.

Jake La Furia ha assegnato a Tomasi "Don't Look Back In Anger" degli Oasis; mentre Delia ha portato una versione personale di "Dolcenera" di Fabrizio De André.

Infine, Paola Iezzi e i suoi artisti hanno compiuto tre scelte diverse tra loro: Viscardi si è esibito in "Black Or White" di Michael Jackson, Mayu con "One" degli U2 e Rob ha reinterpretato "What's Up?" delle 4 Non Blondes.