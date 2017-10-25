X Factor, le Ibeyi contro il razzismo e la violenza

X Factor, le Ibeyi contro il razzismo e la violenza

X Factor, le Ibeyi contro il razzismo e la violenza

Redazione Web

25 ottobre 2017, ore 11:13

Sono le prime ospiti internazionali del Live

Le Ibeyi sono un duo franco-cubano composto da due sorelle gemelle: Lisa-Kaindé Diaz e Naomi Diaz. Figlie del grande percussionista Anga Diaz (Buena Vista Social Club), ereditano dal padre la passione per la musica. Lisa suona magnificamente il pianoforte, Naomi percussioni cajon e batà. Entrambe saranno ospiti le prime ospiti internazionali dell'undicesima edizione di X Factor.
Cantano in inglese, francese, spagnolo e yoruba, la lingua della cultura di origine nigeriana portata dagli schiavi a Cuba nel 1700. La religione tradizionale Yoruba è complessa e dotata di un ricco Olimpo di divinità. Le Ibeyi, che in Yoruba vuol dire gemelle, sono considerate sacre all’interno della comunità. Lisa appartiene a Yemayà, fluida divinità degli oceani, mentre Naomi appartiene a Changò, dio della guerra. Ash è il loro secondo album, uscito il 29 settembre per XL Recordings.

"Ash" è una dichiarazione politica. E' un disco che affronta diverse tematiche, tra cui la condizione femminile, la spiritualità e il razzismo. Descrive un mondo visto (e vissuto) da donne forti e coraggiose che combattono per la loro dignità e i loro dirittti. Due le canzoni che rappresentano con forza questo sentimento: Deathelss scritta per tutte le minoranze, per tutti quelli che si sentono piccoli e abbandonati oppure aggrediti. La canzone recita: "Qualsiasi cosa accada o accadrà noi siamo immortali". Poi il brano che sentiremo a X Factor intitolato No Man Is Big Enough For My Arms, che contiene estratti del discorso fatto da Michelle Obama sulle donne e recita: "la misura di ogni società viene data da come tratta le donne e le ragazze".

