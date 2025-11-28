X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

Dopo le due semifinali di X Factor 2025, di giovedì, su Sky e in streaming su Now, sono rimasti quattro artisti destinati alla finalissima della prossima settimana a Napoli. E sono stati eliminati Tellynonpiangere e Tomasi.





Verso la finalissima

Si guarda ora a Napoli. Ma la serata della semifinale con doppia eliminazione, ha regalato emozioni e sorprese. Per i concorrenti rimasti, per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, una nuova serata strutturata in due manche di cover che hanno visto impegnati tutti i sei concorrenti, fino all'eliminazione di due di loro, Tellynonpiangere e ..., definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. Sul palco dell'X Factor Arena è tornato per questo sesto e penultimo Live Show l'amatissima manche in cui i concorrenti si sono esibiti, accompagnati da una grande orchestra dal vivo, per dare nuova profondità e una veste completamente diversa ai brani scelti. Al termine di questa prima manche è stato emesso subito un verdetto, ma in positivo. Rob è volata direttamente in finale grazie all'inedito meccanismo Green Light, che permette di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, ha staccato immediatamente il pass per la finalissima.

Le cover in gara

Questa la setlist della manche orchestral: per la squadra di Achille Lauro "Viva La Vida" dei Coldplay, affidata a eroCaddeo; per la squadra di Francesco Gabbani "A Te" di Jovanotti per tellynonpiangere e "All I Ask" di Adele per PierC; per la squadra di Jake La Furia "Anna e Marco" di Lucio Dalla portata da Tomasi e "I pirati a Palermu" di Otello Profazio (nella versione di Rosa Balistreri) affidata a Delia; per la squadra di Paola Iezzi, infine, "Decode" dei Paramore interpretata da Rob. Dopo le esibizioni delle cover, Rob è passata subito. Alla fine della seconda manche "classica" c'è stata la doppia, dolorosissima, eliminazione di Tellynonpiangere e Tomasi. Per questo secondo round, gli artisti hanno fatto delle cover altrettanto emozionanti: per la squadra Achille Lauro "Vedrai, vedrai" di Luigi Tenco per eroCaddeo; per la squadra di Francesco Gabbani "Niente Panico" di Ghali per Tellynonpiangere e "Bohemian Rhapsody" dei Queen per PierC; per la squadra di Jake La Furia "Story of My Life" dei One Direction per TOMASI e "Sei bellissima" di Loredana Bertè per Delia; per la squadra di Paola Iezzi "Happier Than Ever" di Billie Eilish per Rob.

Superospite della serata, Irama

E' uno tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Artista da record - 53 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming - ha appena pubblicato il suo nuovo album, "Antologia della vita e della morte", entrato direttamente alla #1. Irama ha fatto cantare il pubblico ed emozionato. Per lui, l'11 giugno 2026 è fissato il suo primo, attesissimo concerto allo Stadio San Siro.