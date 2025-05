Meteo: arriva il grande freddo sull'Italia

L'inverno si fa sentire su tutte le regioni, neve in montagna

In queste ore una massa di origine artica è in arrivo sul nostro paese. Porterà con sé un brusco abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi. Il freddo entro stasera investirà le regioni adriatiche, da domani si estenderà sul resto d’Italia. Previste nevicate in montagna, gelate in pianura e vento forte un po' ovunque. Le temperature minime scenderanno sottozero nelle città del Nord, ma farà molto freddo anche a Roma e Napoli. Preoccupazione per il gelo che ha investito le zone terremotate del centro Italia, un problema in più per gli sfollati. Da giovedì le temperature torneranno a salire, ma sarà una tregua momentanea perchè il maltempo tornerà in occasione del ponte dell’Immacolata: sarà freddo al Nord, piovoso al Sud.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti