Ornella Vanoni a RTL 102.5: “Volevo fare qualcosa di nuovo e di diverso, così è nata l’idea di riprendere dei miei brani”

Ornella Vanoni è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta De Ponti, Fulvio Giuliani e La Ceci per presentare “Diverse”, il nuovo album composto da alcuni dei più grandi successi senza tempo della cantante, registrati ad hoc dalla stessa e rivisitati dai migliori producer italiani, che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco anni '70 e all'electro music. Ai microfoni di RTL 102.5 Ornella Vanoni ha raccontato: «Ho proposto l’idea di fare un nuovo disco al mio capo e lui mi ha risposto “Ancora?”. Volevo fare qualcosa di nuovo e di diverso e così è nato il titolo e l’idea di riprendere dei pezzi». «Uno dei brani nel disco è “Perduto”, che parla di quando finisce un amore e di come si sta male, di come si soffre. Però la cosa importante è che quando finisce un amore, può essere che ce ne sia un altro, ma tu continui a portare sempre dentro qualcosa di ogni amore e si impari a soffrire meno. Il pensiero di un amore durato tanti anni rimane, non si può dimenticare» ha aggiunto Ornella Vanoni in merito a uno dei brani del nuovo progetto discografico.





L’idea dietro la copertina del disco

Capolavoro visivo che accompagna il nuovo album è la copertina di “Diverse”: avvolta in un manto di tulle rosso fuoco, simbolo di passione e vitalità, Ornella Vanoni sprigiona la sua inconfondibile eleganza senza tempo. L’immagine curata da Riccardo Bellei, ricca di contrasti e chiaroscuri, riflette appieno l'anima di questo progetto discografico: un invito a riscoprire i brani di Ornella sotto una nuova luce. In merito, la cantante ha raccontato l’idea dietro allo scatto: «La copertina l’ho scelta io e ho deciso di scattare con la sigaretta, anche se non è politicamente troppo corretto. Sono molto contenta di come è venuta e lo stesso giorno ho scelto il titolo. Probabilmente mi sentivo creativa».





Corde vocali e confronto con il passato

Durante Password, si è toccato anche il tema della musica di oggi e Ornella ha espresso la propria idea: «Molti cantanti oggi cominciano ad avere problemi alle corde vocali, perché essendo un muscolo vanno curate. Quello che è strano è che io non ho mai avuto niente, non c’erano coach che ti insegnavano a gestire le corde vocali in passato. Bisogna educare e curare la voce e far capire bene le parole, come Lady Gaga. Quando canta si capisce tutto quello che dice ed è anche una buona attrice. Gli americani variano, sanno fare tutto, cantano, ballano, recitano». Inoltre è stato fatto anche un confronto tra le generazioni di oggi e quelle del passato: «Prima si aveva più possibilità di scrivere con altri artisti ed è una cosa che mi piace molto, oggi invece è più raro. La mia generazione ha sofferto molto con la guerra, ma quando è finita c’è stata un’esplosione di gioia. Tutti i miei amici di quegli anni, ora non ci sono più, ma insieme ci siamo divertiti molto e abbiamo vissuto momenti molto belli. Io sono una persona normale, leggo i libri, vado dalla parrucchiera, faccio ginnastica e credo che oggi sia importante non prendersi troppo sul serio» ha concluso Ornella.