100 anni di Radio, Attilio Fontana a RTL 102.5: “La radio è un mezzo senza tempo, sarà per sempre importante per i nostri cittadini, rimarrà il principale mezzo di comunicazione”

100 anni di Radio

“È un grande piacere per me essere qui oggi. Credo che, nonostante l'evoluzione dei tempi e la sovrapposizione di tanti media, la radio rimanga e rimarrà il principale mezzo di comunicazione. È un mezzo attraverso il quale possiamo informarci sulle notizie e divertirci con le trasmissioni e la musica. Uno dei ricordi più particolari che ho è la finale di Coppa dei Campioni del 1963, tra Benfica e Milan. Frequentavo le scuole medie e ricordo che riuscii a farmi prestare una radiolina portatile con una e la portai in classe. Così, ascoltai il risultato della partita in diretta: mi sembrava di aver anticipato i tempi, una vera rivoluzione. La radio è un mezzo senza tempo, sarà sempre importante per i nostri cittadini. Un grande augurio a RTL 102.5, l’emittente più importante del nostro Paese. Continuate a informare i cittadini e, allo stesso tempo, farli divertire”.





Milano Cortina 2026

“Stiamo lavorando intensamente per le Olimpiadi. Credo che saranno una grande festa che ricorderemo a lungo. Penso che, forse, adesso sottovalutiamo l'importanza dell'evento, ma l'attenzione del mondo sarà concentrata su Milano. Vedremo i più grandi atleti del mondo competere sulle nostre piste e nei nostri palazzetti del ghiaccio”.





Milano e la Lombardia

“Milano e la Lombardia sono centrali non solo nella comunicazione, ma anche nell'economia, sia in Italia che in Europa. Sono centrali anche nella cultura e nel terzo settore, perciò la comunicazione si sviluppa dove esistono interesse, attenzione e un insieme di elementi che ne rivelano l'importanza. Non dobbiamo dimenticare le città attorno a Milano. Milano è grande, sì, ma lo è anche grazie ai territori circostanti, estremamente industrializzati e avanzati, come Bergamo, Brescia, Varese, Como, Lodi. Ognuna di queste città ha una propria specificità e grandiosità che le rende particolari. Milano è stata il laboratorio dove si è creata la vera integrazione tra Nord e Sud. Grazie ai tanti meridionali che, con il loro lavoro e dedizione, hanno contribuito a rendere grande la nostra città e la nostra regione. Chi arriva in Lombardia ha due opzioni: o si adatta al nostro modo di essere e vivere, e allora diventa più lombardo dei lombardi, oppure non lo accetta. Il nostro stile di vita è piuttosto frenetico, con una forte valorizzazione del lavoro, considerato il punto centrale della quotidianità. Chi si adatta finisce per apprezzare questo stile e ne rimane soddisfatto”.





Lo spirito lombardo

“Non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo e ignorare i problemi reali, ma nemmeno abbatterci. Anche quando ci fu il COVID sembrava che l'Italia e il mondo fossero crollati e che l'economia non sarebbe più ripartita. Si diceva che tutto sarebbe stato diverso, ma la realtà ora è migliore di prima. L'economia è ripartita, e le imprese hanno ripreso il loro spazio. La Lombardia ha ottenuto risultati economici tra i migliori in Europa in termini di PIL. Questi sono aspetti positivi che dobbiamo ricordare, senza dimenticare le difficoltà che affrontiamo. Con lo spirito lombardo di concretezza, determinazione e volontà, riusciremo a superare anche queste sfide con meno difficoltà. Come Regione, abbiamo fatto una scelta nel maggio 2020: abbiamo deciso di fare un grande investimento in opere pubbliche. Credevamo nella ripresa e volevamo dare un segnale di ottimismo ai nostri imprenditori, immettendo nell'economia cifre importanti. Così è stato, e da allora siamo ripartiti, ottenendo un PIL più alto rispetto ad altre aree del Paese. Non voglio sembrare un ottimista a tutti i costi, ma guardando le cose obiettivamente, la Lombardia ha dato delle risposte significative nel post-COVID, e speriamo che continui a farlo anche in futuro."