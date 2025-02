15enne scomparsa a Lucca, l’appello del padre e le ricerche fuori provincia

Sono ore di preoccupazione per Gaia Celoni, una quindicenne di Lucca che da ieri sera è scomparsa dal centro città. Dalle ore 20.30 di ieri, non si hanno più notizie della giovane. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i movimenti di Gaia e le ricerche sono state estese in altre zone della Toscana.





Le prime ricostruzioni

Gaia Celoni, quindicenne e studentessa dell’Istituto Sandro Pertini di Lucca, è scomparsa nella serata del 22 febbraio dal centro città. Secondo le prime ricostruzioni, le tracce di Gaia si sarebbero perse intorno alle 20,30, quando uno dei genitori l'ha accompagnata in auto in città a Porta San Pietro, una zona molto frequentata dai giovani nel weekend, dove la ragazza si sarebbe incontrata con un gruppo di amici. Da quel momento il cellulare della minore risulta spento. In queste ore i militari hanno ascoltato chi avrebbe effettivamente visto la ragazza ieri sera prima di scomparire, per cercare di ricostruire quanto accaduto. Un’amica avrebbe raccontato di averla lasciata intorno alle 21,15, perché Gaia voleva stare da sola. Sarebbe però emersa una pista che porta a Borgo a Buggiano, un paese fuori provincia dove Gaia si sarebbe diretta in treno per incontrare qualcuno che conosceva, dopo aver lasciato gli amici.

L’appello del padre

Nelle ultime ore sono aumentati sempre di più gli appelli di parenti e amici sui social, alla ricerca di qualsiasi informazione utile per ritrovare Gaia. Il primo appello pubblicato online è stato quello di Fabio, padre della quindicenne, in cui invita a condividere il più possibile il suo messaggio: «Buongiorno a tutti, Dalle 21.30 di ieri sera, sabato 22 febbraio, mia figlia Celoni Gaia non si trova più. Era in città a Lucca. Ad oggi ancora nessuna notizia. Condividete per cortesia il più possibile. Un papà disperato. Grazie infinite». Poche ore fa, Fabio Celoni ha pubblicato anche un video, in cui si rivolge direttamente alla figlia: «Gaia, amore mio, ciao. Fatti viva per favore. Stiamo male, abbiamo bisogno di sapere cosa è successo, se stai bene, se stai male. Per favore, fatti viva. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, non è successo nulla. L’importante è che tu stia bene».





Il messaggio del sindaco di Lucca

Tra i tanti altri appelli, c’è anche quello pubblicato su Facebook dal profilo del Comune di Lucca. «Da ieri sera, sabato 22 febbraio, alle ore 20:30 è scomparsa nel centro di Lucca questa ragazza: si chiama Gaia Celoni, ha 15 anni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell'esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell'ordine, che stanno cercando la ragazza» ha scritto il sindaco Marco Pardini.