A Monaco Rubio tende la mano all'Europa: gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia

Più d’uno, tra i leader all’ascolto, ha tirato un sospiro di sollievo alla mano tesa all’Europa da Marco Rubio. "Vogliamo che l'Europa sia forte. Il nostro destino è intrecciato al vostro" così il segretario di Stato americano ha sottolineato che gli Stati Uniti "non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia" e se qualche volta “siamo diretti e bruschi, è solo perchè ci state a cuore'. La versione di Rubio contrasta nettamente con il discorso di ieri di Merz che ha evidenziato la frattura transatlantica. Centrale anche l’intervento del premier Starmer "Non siamo più la Gran Bretagna degli anni della Brexit” ha detto spiegando di voler rilanciare la collaborazione con l’Europa. Standing ovation e lungo applauso a Monaco per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’unità transatlantica è il miglior intercettore contro i piani di Mosca, dice il leader di Kiev che aggiunge 'Per questo la Russia vuole romperla'. Infine su Putin “può vedersi come uno zar, ma è schiavo di questa guerra".