A Perugia aperta un'indagine sul caso della droga tagliata con il Fentanyl, il fascicolo è a carico di ignoti

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Spaccio di stupefacenti, secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, l'ipotesi di reato che compare nel fascicolo, con il quale l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone mira a svolgere indagini specifiche. " Sono preoccupato per quanto sta emergendo e voglio cercare di capire se si tratta di un fatto sporadico o se ci sono episodi analoghi ", aveva detto il magistrato, nei giorni scorsi, subito dopo che era scattato l'allarme. Il Fentanyl, oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina , è stato scoperto in un controllo a campione svolto nelle scorse settimane dall'Unità di strada di Perugia. Secondo le analisi svolte dall'Istituto Superiore di Sanità la quantità del potente analgesico trovata è minima. L'eroina era il 50%, poi c'erano anche codeina, diazepam, oltre al 5% di Fentanyl. Il Sistema nazionale di allerta rapida, coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga, si è dunque attivato e dal ministero della Salute è partita una nota agli assessorati alla sanità di tutte le Regioni affinché sollecitino le strutture che si occupano di dipendenze ad informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute . Si è messo, quindi, in moto il nuovo Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici, che prevede l'invio dell'allerta anche a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni, affinché sia rafforzata la rete di monitoraggio territoriale e aumentata l'attenzione in tutti i settori potenzialmente esposti.