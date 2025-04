A Roma Pd in piazza con i Cinquestelle per la manifestazione contro il riarmo voluta da Giuseppe Conte

Almeno 80mila persone in piazza a Roma per la manifestazione contro il riarmo promossa dai Cinquestelle. Molti dimostranti sventolano bandiere arcobaleno della pace ma anche bandiere tricolori e della Palestina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il leader di Azione Carlo Calenda oggetto di molti slogan scanditi dalla folla. Presenti tra gli altri i fondatori di Alleanza Verdi Sinistra, Fratoianni e Bonelli, e una delegazione del Partito Democratico, guidata dal capogruppo al Senato Francesco Boccia. “È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate'', ha dichiarato Giuseppe Conte. ''Credo che oggi stiamo piantando un pilastro molto solido per costruire un'alternativa di governo. La premier Giorgia Meloni ha approvato il piano di riarmo dell'Europa senza alcun mandato, e questo è un altro fallimento del suo esecutivo che rimarrà nella storia" ha aggiunto il leader del Movimento 5 Stelle.





Il messaggio di Conte

“Da questa piazza parte un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano di riarmo che butti 800 miliardi e porti l'Europa in un'economia di guerra. Vogliamo lavorare e continuare a costruire un percorso di pace e avere un'Europa che lavori e dia priorità alla sanità, tanti cittadini non hanno cure, tanti addirittura rinunciano a comprare farmaci. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro, abbiamo i salari più poveri d'Europa, bisogna investire in un futuro per i nostri giovani, nelle forze armate, ed è per questo che oggi ci ritroviamo a dire no a questa follia, per altro senza un briciolo di difesa comune europea''. Così si è espresso Giuseppe Conte in occasione della manifestazione contro il riarmo.





Boccia e la scelta di aderire al corteo

"Alcune cose ci dividono dal M5S ma altre ci uniscono. Siamo d'accordo sulla critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati e alle proposte della Commissione che puntano in questa direzione e d'accordo sulla prospettiva della difesa comune". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia alla manifestazione organizzata a Roma dal M5S. "Con i 5S siamo alleati in tante amministrazioni, a Genova come in molte regioni e comuni e quando un alleato va in piazza noi ci siamo al netto delle differenze, per dare attenzione e ascolto”, ha precisato Boccia.