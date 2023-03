Abraham Conyedo: "Sogno le Olimpiadi di Parigi e dedico i miei successi a Dio"

"L'Italia mi ha dato l'opportunità di dimostrare quanto valgo", Abraham Conyedo racconta su RTL 102.5 News la sua grande storia sportiva. Chi lo conosce bene sa che è un ragazzo d'oro, tutto muscoli e sorriso: un ragazzo amatissimo anche sui social (dove, tra l'altro, va fortissimo). Abraham si collega dall'America. "Mi trovo qui perché mi sto allenando", racconta in radiovisione. Si tratta di un bel momento, che sta vivendo dal punto di vista sportivo e sentimentale. "Sono innamorato. La mia fidanzata Nicol è una campionessa di pattinaggio. Ci siamo conosciuti sui social, le ho messo un like dopo aver visto un'intervista e siamo usciti", aggiunge.

"VOGLIO PARTECIPARE ALLE OLIMPIADI"

Abraham, poi, racconta la Olimpiadi di Tokyo del 2020. "I letti non erano comodi, qualcuno ha dormito a terra", scherza in radiovisione su RTL 102.5 News. "Vorrei fare le Olimpiadi di Parigi 2024, ora c'è tanta attesa. Vorrei vincere e dare il meglio di me. A settembre c'è la gara per la qualificazione mondiale, chi farà i primi tre posti arriva alle Olimpiadi", dice ancora.

TUTTO SU ABRAHAM CONYEDO

E' nato a Cuba. Ha vinto, con la bandiera del Paese d’origine, l’oro nella prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Singapore nel 2010 e anche i Giochi Panamericani 2015. Poi ha ricevuto la cittadinanza italiana per meriti speciali ed ha vinto due bronzi. Ha partecipato all'Olimpiade di Tokyo nel 2020. "Sono credente, tanto. E dedico tutti i miei successi a Dio", racconta lo sportivo in radiovisione. Abraham vive a Ostia (sul litorale romano) e non potrebbe vivere senza lo sport. La sua specialità? Lotta libera. Se date un'occhiata al suo profilo Instagram vi rendete conto di quanto sia bravo: un vero fuoriclasse. "Lo sport mi ha dato tanto, ho iniziato a farlo quando ero ragazzino e non ho mai smesso", svela il campione.