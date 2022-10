Addio a Franco Gatti, storico volto dei Ricchi e Poveri

Una carriera lunga cinquant’anni, raccogliendo l’amore del pubblico, che gli è stato accanto anche nei momenti più duri. Franco Gatti, storico volto dei Ricchi e Poveri, si è spento nella sua Genova a ottant’anni. A dare l’annuncio della scomparsa è la stessa band, insieme alla famiglia: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”.

LA CARRIERA

Genova, 1967. È qui che nasce la stella dei Ricchi e Poveri, di cui Franco Gatti è fondatore. Con Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu è alchimia. Dopo i primi passi, il quartetto viene notato prima da Fabrizio De Andrè e poi da Franco Califano, e sembra che proprio al cantautore romano si debba il nome della band, perchè erano "". Incarnando lo spirito del tempo, quella magica Italia spensierata, il gruppo scala le classifiche, anche internazionali, degli anni Settanta e Ottanta, con più di 22 milioni di dischi venduti. Nel 1978 rappresentano l’Italia all’, nel mentre prendono parte a dodici edizioni deldove nel 1985 si aggiudicano il primo posto con “”.

IL CONGEDO DALLE SCENE

La carriera dei Ricchi e Poveri attraversa cinquant’anni, resistendo anche a periodi complicati, come quello dell’abbandono della band da parte di Marina Occhiena nel 1981, che trasforma il quartetto in un trio. Ma nel 2016, dopo un concerto a Mosca, anche Franco Gatti decide di congedarsi dai colleghi per dedicarsi alla famiglia.disse, augurando ai suoi compagni ancora tanti successi. A pesare, anche la tragica morte del figlio per un cocktail di alcol e droghe, a poche ore dall'esibizione della band, poi cancellata, prevista sul palco dell'Ariston nel 2013.