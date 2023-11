Adolescenti italiani più attenti all'uguaglianza di genere, alla politica e all'immigrazione rispetto ai coetanei stranieri

Atteggiamenti più favorevoli rispetto alla media internazionale nei confronti dell’uguaglianza di genere, sostenitori della democrazia ma scettici nei confronti del sistema politico, attenti ai diritti degli immigrati e all’ambiente. È la fotografia che il Rapporto Iea Iccs – l’Indagine Internazionale sull’Educazione Civica e alla Cittadinanza, svolta nel 2022 - fa degli studenti di 13-14 anni in Italia. Lo studio, che ha preso in esame 22 Paesi e 224 scuole italiane, ha l’obiettivo di identificare ed esaminare le modalità con cui gli studenti delle scuole medie vengono preparati per svolgere il loro ruolo di cittadini nelle società democratiche.

SOSTENITORI DELLA DEMOCRAZIA MA SCETTICI CIRCA L'IMPIANTO POLITICO

In Italia gli studenti di 13-14 anni hanno atteggiamenti più favorevoli nei confronti dell’uguaglianza di genere rispetto alla media internazionale. Nelle case degli adolescenti, poi, centrale è il ruolo e il peso della politica: dalla televisione alle discussioni con i genitori, i ragazzi si dimostrano infatti attenti alle sorti del Paese. Per l’83% dei 13-14enni la democrazia rimane “la migliore forma di governo”, ma si dicono critici circa l’impianto istituzionale. Agli studenti è stato infatti chiesto di indicare quanto si fidassero del governo nazionale, del Parlamento, dei media tradizionali e dei tribunali: rispetto al passato, è emerso un calo della fiducia di oltre 10 punti percentuali rispetto ai media tradizionali e al Parlamento.