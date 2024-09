Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, anche Beppe Sala annuncia il ricorso

Nel 2023, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, la Regione Lombardia ha proposto di intitolare l’Aeroporto di Malpensa a Berlusconi. Il consiglio di amministrazione di Enac ha accettato la proposta e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha dato successivamente il via libera definitivo.

Oggi il Comune di Milano ha comunicato che ricorrerà al Tar contro l’intitolazione dell’Aeroporto di Malpensa all’ex premier. La notizia è stata diffusa oggi dal sindaco di Milano Beppe Sala: “Ci siamo associati al ricorso, come altri Comuni. Per le tempistiche non so ancora dire".

IL RICORSO AL TAR

Il sindaco Sala si era sin da subito mostrato contrario alla proposta, criticando le modalità e la rapidità con cui era stata presa la decisione di intitolare l’Aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La critica arriva anche perché Enac non si era nemmeno confrontata con Sea, che gestisce lo scalo. Sala si era subito detto pronto ad associarsi al ricorso al Tar già voluto e annunciato dai 9 primi cittadini dei Comuni che fanno parte del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) dell’area che si trova proprio a ridosso dello scalo. I nove comuni sono: Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gola Secca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. Quello che hanno dichiarato è stato: “Noi non siamo contro l’aeroporto, il problema è essere stati ‘sorvolati’ e sentire di non contare nulla”.

LE REAZIONI DELLA LEGA

La Lega, alla notizia del ricorso al Tar del sindaco Sala, ha dichiarato in una nota: “Milano è ormai tra le città più insicure d'Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l'intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere”. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha poi commentato con su post su X: "Anche dopo la sua scomparsa non si fermano l'odio e il rancore nei confronti di Silvio Berlusconi, proprio dalla sua Milano, al cui benessere - e a quello di tutta Italia - ha contribuito con tanto amore e passione, al di là delle appartenenze politiche. Vergogna! Silvio, sei e rimarrai sempre nei nostri cuori".