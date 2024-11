"Again" l'inedito di Pino Daniele suona domani, in anteprima, allo Stadio Maradona di Napoli Photo Credit: Fotogramma.it

Un grande regalo a chi ha amato e continua ad amare l’indimenticabile voce del cantautore napoletano e il suono unico della sua chitarra. E un omaggio a Pino Daniele nel tempio del calcio di Napoli: perché l’inedito “Again” sarà presentato domani in anteprima assoluta allo Stadio Diego Armando Maradona prima della partita Napoli – Roma. L’inedito risuonerà nello stadio sold out da giorni, con oltre cinquantamila spettatori pronti ad accogliere questa preziosa novità poco prima del fischio d’inizio. Da venerdì 29 novembre, sarà disponibile ovunque in radio e in digitale. Prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, “Again” celebra l’avvicinarsi di due ricorrenze speciali, i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita dello stesso artista.

LA CANZONE

“Again” (Warner Music Italy), è un inedito datato 2009, viene anticipata come una ballata intima chitarra, voce e chitarra elettrica, registrata da Pino Daniele per un progetto acustico mai realizzato. 'On the road again' canta nel ritornello di 'Again', che domani riempirà lo stadio Maradona di Napoli appena prima della partita contro la Roma. Insieme sarà proiettato anche un video - voluto dalla famiglia, che cura l'intero progetto - dove si vede il cantautore al lavoro nel suo studio. A introdurre la clip la voce di Pino, registrata in un concerto a Londra nel 2013, ma che sembra parlare all'oggi.