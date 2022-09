Agli Us Open di tennis Sinner eliminato nei quarti dopo un match maratona con Alcaraz, i due in campo per oltre 5 ore

L'incontro maratona tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è durato 5 ore e 15 minuti. E' iniziato quando in Italia era notte fonda, le 2.35, è si è concluso nella prima mattinata da noi, le 2.52 a Flushing Meadows, a New York. Cinque tiratissimi e spettacolari set vinti dallo spagnolo con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3. Mai nessuno aveva giocato oltre le 2.30 in questo torneo.





L'amarezza di Sinner

Il sogno di conquistare la sua prima semifinale in uno Slam è svanito e l'amarezza è tanta e Jannik Sinner non la nasconde, anzi. " Ho avuto delle sconiftte difficili, ma questa è in cima alla lista . Ero pronto a giocare per ore ed ore. Penso che questa sconfitta farà male per un bel pò ", ha confessato in conferenza stampa l'altoatesino al termine della partita con Alcaraz. "Domani mi alzerò e cercherò di dimenticare i lati cattivi per ricordare solo quelli buoni. Il mio prossimo torneo sarà la Coppa Davis", ha concluso Sinner.





La partita più lunga della storia

Quella tra Sinner e Alcaraz è stato un incontro maratona, tra i più lunghi, ma non quello più lungo, al cui confronto la sfida tra l'azzurro e lo spagnolo è nulla o quasi. Pensate, infatti, che nel 2010, a Wimbledon, l'americano John Isner ha battuto il francese Nicolas Mahut in 11 ore e cinque minuti di gioco, spalmati su tre giorni, con due interruzioni per oscurità. Alla fine il punteggio sarà di 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 70-68, senza tie break.