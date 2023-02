Ai mondiali di sci altra medaglia conquistata da Federica Brignone: argento in gigante

MONDIALI DA GRANDE PROTAGONISTA

Federica Brignone non dimenticherà in fretta questi mondiali in Francia. Dopo la medaglia d’oro in combinata, è arrivato l’argento nello slalom gigante. Grande prestazione della valdostana, nonostante un fisico un po’ debilitato dall’influenza. Terza dopo la prima manche, Federica non è partita benissimo nella seconda discesa, poi però la sua sciata è stata letteralmente perfetta. Tanto da sfiorare la vittoria: la statunitense Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima manche e vincitrice dell’oro, l’ha preceduta di soli 12 centesimi di secondo. La francese Tessa Worley, seconda dopo la prima manche, è caduta durante la seconda discesa. Il bronzo è invece andato alla norvegese Mowinkel. Grande rimonta di Marta Bassino: dopo un grave errore nella prima parte della gara, alla fine ha conquistato il quinto posto, dopo aver recuperato otto posizioni nella seconda manche. Tra le azzurre da segnalare il ventiduesimo posto per Asja Zenere, mentre è uscita nella seconda manche Beatrice Sola, comunque già fuori dai trenta dopo la prima frazione. Il medagliere dell’Italia in questo mondiale presenta tre medaglie, due conquistate da Federica Brignone oltre a quella vinta da Marta Bassino.