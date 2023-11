è la nostni sul pubblico e anche per sviluppare e migliorare i prodotti. Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic p

A Sanremo potrebbe esserci anche Al Bano Carrisi. Il Leone di Cellino, che sta girando il mondo con la sua musica, rompe il silenzio a Rtl102.5 nel corso di Protagonisti.

“Ho inciso tre brani, vediamo quale presentare ad Amadeus” , svela Carrisi che viene chiamato all'improvviso dai conduttori. “Ho inciso 3 canzoni per Sanremo. Vedremo quale proporre”, dice. Così, Al Bano conferma l’indiscrezione delle ultime ore sulla sua partecipazione al Festival condotto da Amadeus. Al Bano, insomma, sarà presente? Non si sa. Al momento, come lui stesso racconta, ci sono tre brani pronti. Uno di questi dovrebbe arrivare ad Amadeus (che ieri ha annunciato come co-conduttore della prima serata Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival con Due vite).

SANREMO 2025, VOCI E RUMORS. ECCO LO SCOOP DI FIORELLO

Si parla già di Sanremo 2025, eppure mancano ancora alcuni mesi all'edizione 2024 (la quinta per Amadeus). Ora parla Fiorello, che a Viva Rai2 lancia l'indiscrezione. “Scoop su Festival di Sanremo 2025, lo presenterà un personaggio non Rai”, dice lo showman. Di chi si tratta? Il toto-nome in queste ore prende il sopravvento. "Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del... 6", saltando il numero 5 e aggiungendo: "Chi ha orecchie per intendere, intenda", tuona Fiorello.

MENGONI CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA

Ci sarà Marco Mengoni come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo. Lui, che l'ha vinto nel 2013 e nel 2023 è pronto al ritorno sul palco dell'Ariston. Nel corso della prima serata canterà Due vite, il brano con cui ha trionfato lo scorso anno. Ma Amadeus, ieri da Fiorello, ha annunciato che Mengoni sarà co-conduttore della prima serata. E' questa la prima grande novità del Festival di Sanremo. Il conto alla rovescia è già partito. Tenetevi pronti.