Alessandra Amoroso a RTL 102.5: “Nel nuovo brano ho dato un colore e un calore diverso rispetto al solito e ascoltare la mia sensualità in un testo differente è stato una bella scoperta”

Alessandra Amoroso è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo singolo, intitolato “Si mette male”, scritto da Tananai. Il brano è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare. L'interpretazione di Alessandra, leggera ma sensuale, si tiene sul filo del "detto non detto", dando vita ad un brano con un'atmosfera perfetta per ballare tutta la notte e lasciarsi andare, perché tanto si sa che, anche se ci si prova, in un modo o nell'altro, alla fine “si mette male". Ai microfoni di RTL 102.5, l’artista ha raccontato: «Era un brano che Tananai teneva chiuso in un cassetto e mi è stato proposto da Davide Simonetta, che lo ha prodotto. Sono due persone e due artisti incredibili, perché mi hanno dato la possibilità di mettere qualcosa di mio nel testo e nella produzione. Inizialmente era scritto dal punto di vista dell’uomo, io l’ho trasformato in quello di una donna che ha le redini di questa conoscenza e che gioca un po’. Mi sono divertita a registrarlo, perché ho dato un colore e calore diverso dal mio modo di cantare ed è stata anche quella una grande scoperta, vedere e ascoltare la mia sensualità in un testo diverso mi ha stimolato molto».





La collaborazione con Big Mama in “Mezzo Rotto”

Alessandra Amoroso è reduce da una collaborazione con la cantante Big Mama nel singolo “Mezzo Rotto”, che ci ha fatto ballare durante tutta l’estate. Durante The Flight, la cantante ha raccontato: «Siamo contentissime di come sia andata con questo brano, soprattutto perché avevamo zero aspettative. Ci siamo proprie divertite e non vedevamo l’ora di condividere il palco e il dopo show. Abbiamo chiacchierato tantissimo, Marianna è una ragazza profonda ed è stata una scoperta meravigliosa. Mi ha dato tanto coraggio, anche di mostrarmi in maniera diversa e a credere nel mio cambiamento di donna. Le sarò per sempre grata e mi emoziona tanto parlare di lei, è come una sorella da proteggere, ma al tempo stesso da cui prendere tanto».





Il tour

Con 15 anni di carriera alle spalle, Alessandra Amoroso tornerà live dal 1° dicembre nei palasport delle principali città italiane con “Fino a qui in tour”. Le tappe previste per i live della cantante sono 13 e includono Eboli, Bari, Bologna, Padova, Milano, Firenze, Torino, Roma e Napoli. In merito al tour, la cantante ha rivelato: «Con questo tour torno un po’ alle origini: io, il palco, la band e il pubblico. Ci sarà tanta musica e tanto canto. Canterò gli ultimi singoli, ma anche tanto del passato, in un momento che abbiamo definito “throwback”. Si tratta di un mash-up di brani, completamente diversi ogni sera. Questo perché è stato difficile fare una cernita di canzoni, visto che in questi anni ho fatto tante cose. Quindi ho provato a rifarli un po’ tutti, rendendolo un momento piacevole. Inoltre, ci sarà una sorpresa, ma non posso dire altro».