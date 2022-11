Alessandra Amoroso su RTL 102.5: “Sono concentrata sul tour, io e la mia crew siamo carichi e ci stiamo allenando per performare al 100%”

Dopo lo straordinario concerto a San Siro dello scorso luglio, Alessandra Amoroso tornerà live dal 26 novembre nei principali palasport italiani con il “Tutto Accade Tour”. RTL 102.5 ha ospitato Alessandra Amoroso nella Suite 102.5 per due ore di gag e racconti in compagnia di Armando Piccolillo, Diego Zappone, Simone Palmieri e Francesca Cheyenne. “Per questo tour siamo carichi a pallettoni. Ci stiamo allenando perché dobbiamo performare al cento per cento. Cercheremo di portare nella dimensione dei palazzetti lo stesso show di San Siro. Per questioni logistiche abbiamo rivisto un po’ di cose, ma ci sono tutta la mia band e la mia crew, che in tour diventano una famiglia. Non sono in tournée da tanto, spero di ricordarmi come si fa”, ha raccontato la cantante salentina ai microfoni di RTL 102.5. “Ci sono canzoni che non erano nella scaletta di San Siro e che le persone hanno ancora voglia di ascoltare. Non ci saranno ospiti ma ho preparato delle sorprese che spero faranno emozionare e pensare”, ha aggiunto.

Ai microfoni di RTL 102.5, Alessandra Amoroso ha anche smentito la sua partecipazione a Sanremo 2023: “Sono concentrata su questo tour. La dimensione dei luoghi dove andremo non fa differenza, sarò centrata e concentrata come lo sono stata a San Siro. Ci saranno diversi opening con le coreografie di Veronica Peparini, il tutto adattato alla dimensione del palazzetto. Darò al mio pubblico il cento per cento”.

La cantante ha parlato anche delle persone che lavorano al tour: “Sono quindici anni che lavoro insieme alla mia crew, siamo cresciuti insieme. Band, tecnici e ballerini sono la mia famiglia itinerante, ci vogliamo molto bene”.

Per ogni data, RTL 102.5, radio partner del tour, regalerà i biglietti del “Tutto Accade Tour”. Gli ascoltatori potranno aggiudicarsi i biglietti andando su RTL 102.5 Play nella sezione Special & Contest. Tra tutti i vincitori, verranno estratti due fortunati ascoltatori che si aggiudicheranno anche il meet&greet con Alessandra Amoroso per la data selezionata.