Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni insieme nel film di Natale “Io e te dobbiamo parlare"

Due fuoriclasse del nostro cinema, che da anni cercano a modo loro di portare un pò di allegria nelle sale. Il primo è un Toscano dop, mentre il secondo è Napoli all’ennesima potenza. Non si erano mai incrociati sul grande schermo prima d’ora ma questo Natale i loro percorsi si incroceranno. Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani sono i protagonisti del film “Io e te dobbiamo parlare", la commedia italiana in uscita nelle sale il prossimo 19 dicembre.





IO E TE DOBBIAMO PARLARE, LA TRAMA

Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una carriera in polizia non sempre luminosa e un'amicizia che è stata devastata dal rapporto con le donne. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l'ex moglie di Antonio e l'attuale compagna di Pieraldo, mentre Maria (Gea Dall'Orto) è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo. E poi c'è Sara (Francesca Chillemi), l'affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e potrebbe avere un futuro. Insomma, una famiglia allargata ma un'amicizia complicata per due improbabili colleghi con molte idee e senza grandi ambizioni. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere finché all'improvviso non si trovano costretti ad affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, tra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre. La pellicola è diretta dallo stesso Alessandro Siani.





CINEPANETTONI E DIAMANTI PER IL CINEMA ITALIANO

L’offerta cinematografica delle feste, per quanto riguarda il cinema italiano, non prevede soltanto la pellicola con Pieraccioni e Siani. Oltre a loro c’è il grande ritorno del cinepanettone alla vecchia maniera con “Cortina Express”, film diretto da Eros Puglielli che vede protagonisti Christian De Sica e Lillo, assieme a Paolo Calabrese e Isabella Ferrari. Per chi invece per le festività natalizie fosse in cerca di un cinema più colto, il 19 dicembre arriverà nelle sale Diamanti, l’ultima fatica di Ferzan Ozpetek con un cast vastissimo composta dal meglio delle attrici del panorama italiano. Da Kasia Smutniak a Jasmine Trinca, passando per Luisa Ranieri, e Elena Sofia Ricci. Tra i volti noti anche Geppi Cucciari e Mara Venier.