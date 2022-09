Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: la rottura è ufficiale

L’annuncio è ufficiale: Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati. Un’agenzia Ansa, nelle prime ore del pomeriggio, diffonde la notizia. Che diventa subito virale. La coppia era sposata dal 2014 e dopo diversi anni ha deciso di separarsi. E’ il terzo addio mediatico, dopo quello di Totti e la Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Anche in questo caso tutto viene affidato ad una nota stampa senza un bagno di sangue nella cronaca rosa. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci - si legge nella nota congiunta -. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni". Il matrimonio, indimenticabile, è avvenuto in Inghilterra, nelle campagne inglesi di Cotswold perchè la coppia voleva trascorrere lí un weekend romantico.

L’estate rovente per molte coppie vip

Non è la prima coppia che “scoppia”. L’estate 2022 è stata molto calda, anzi rovente. Icardi e la Nara qualche giorno fa si sono detti addio poi Totti e la Blasi. Ma anche la Hunziker e Trussardi. Insomma, è accaduto di tutto di più in questi mesi. E i rotocalchi hanno riempito le pagine. I diretti interessati, però, hanno scelto la strada del silenzio senza interviste: un lancio stampa e stop. Tutti vissero felici e contenti.