Alla fine hanno detto sì: Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi a Las Vegas, nozze in Cadillac per i Bennifer

Un amore paziente

«Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bello. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Vent'anni di pazienza», ha esordito Jennifer Lopez, l'attrice e cantante che ha voluto romanticamente sottolineare come con il suo neo-sposo, la storia abbia avuto un prologo circa 20 anni fa, quando nel 2004 a un passo dal matrimonio, era però naufragata ; poi, tanta vita in mezzo, matrimoni e figli e un nuovo incontro, a settembre dell'anno scorso quando la fiamma si è riaccesa.

I Bennifer son tornati

Già diversi anni fa, quando avevano fatto sognare i rispettivi fan, per JLo e Ben Affleck era stato creato un sintetico nomignolo di coppia, i Bennifer. E ora la stampa rosa lo ha rispolverato. E' stata Jennifer Lopez a raccontare i dettagli del matrimonio, una cerimonia intima a cui erano presenti anche i figli delle precedenti unioni della coppia e la mamma della popstar. Il suo abito da sposa, ha rivelato ancora l'attrice, è un vestito di scena, un abito usato in un film.

Nozze in Cadillac rosa nella cappella delle star

Allo scoccare della mezzanotte tra sabato e domenica in una cappella "drive through" di Las Vegas, i due hanno fatto la fila con altre quattro coppie per ottenere la licenza matrimoniale: "ce l'abbiamo fatta per un pelo", ha annunciato la Lopez sulla sua newsletter proclamando Las Vegas "la capitale mondiale dei matrimoni". Le nozze sono state celebrate nella Little White Wedding Chapel rimasta aperta per qualche minuto in più oltre lo scoccare dei dodici rintocchi per permettere alla coppia "Bennifer" di scattare qualche foto sulla Cadillac rosa "evidentemente usata dal re in persona". La cappella è una meta obbligata per nozze di celebrità. Fondata negli anni Cinquanta ha sposato oltre 800mila persone tra cui Frank Sinatra, Judy Garland, Mickey Rooney, Michael Jordan, Britney Spears, Bruce Willis e Demi Moore. Il re sarebbe Elvis Presley che in vita avrebbe posseduto svariate Cadillac rosa. «Avevano ragione quando dicevano, “Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore”. Siamo così grati di averne in abbondanza, per avere una nuova meravigliosa famiglia con cinque bambini fantastici e di avere la vita che avevamo sempre desiderato. L'amore è una grande cosa, forse la migliore che c'è, e vale la pena aspettarlo», ha aggiunto Lopez prima di firmarsi con il suo nuovo nome da sposata: «Con affetto, signora Jennifer Lynn Affleck».