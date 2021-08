Alle Olimpiadi di Tokyo, oggi, pioggia di medaglie per l'Italia. Sono arrivati un oro, un argento e tre bronzi

Pioggia di medaglie per l'Italia

Pioggia di medaglie per l'Italia, oggi, nella 13esima giornata delle Olimpiadi di Tokyo . La spedizione azzurra è a un passo dall'eguagliare il record dei 36 podi ottenuto nell'edizione di Los Angeles del 1932 e di Roma del 1960, quella di due leggende, Nino Benvenuti e Livio Berruti.







Oggi sono arrivate 5 medaglie

Le cinque medaglie arrivate oggi sono state conquistate da Massimo Stano, oro nella 20 km di marcia, da Manfredi Rizza, argento nel Kayak, da Gregorio Paltrinieri bronzo nella 10 km nuoto di fondo, così come Elia Viviani nel ciclismo su pista e Viviana Bottaro nel karate, specialità Kata.





Bilancio della spedizione azzurra

Il bilancio di questa spedizione in Giappone, fino a ora, a tre giorni dalla chiusura dei Giochi, è strepitoso. " Ma non è finita qui ", hanno precisato i dirigenti del Coni, convinti che nelle ultime gare possano arrivare altre soddisfazioni significative per lo sport del nostro Paese . "E tutto questo", hanno precisato da "Casa Italia", "sta succedendo nonostante negli ultimi due anni il Coni sia stato costretto a "lottare", sul fronte politico e con Sport e Salute, in conseguenza della legge di riforma dello sport".





Trentacinque medaglie totali finora

Gli azzurri sono ora noni nel medagliere generale con 7 medaglie d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo , subito dietro la Francia, che ha ottenuto 7 ori, 11 argenti e 9 bronzi. Nel raffronto con i transalpini, quindi, otto medaglie complessive in più . Un traguardo che, prima di iniziare le Olimpiadi, nessuno avrebbe pensato si potesse raggiungere, anche guardando all'oro di Jacobs nei 100 metri dell'atletica, evento di portata storica. Nell'analisi di questi Giochi, in chiave azzurra, colpisce il fatto che, nonostante la disfatta degli sport di squadra, siano arrivate 35 medaglie da 16 sport individuali diversi, anche questo un primato.